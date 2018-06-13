心碎！4歲妹妹病危臥床　哥哥緊靠病床撫額「道別」

據英國《每日郵報》報導，艾迪的父母在 2016 年 11 月間，察覺艾迪有些行走障礙，帶著艾迪就診後，被告知罹患「瀰漫型內因性腦橋神經細胞瘤」（ Diffuse Intrinsic Pontine Glioma，DIPG ），從那之後，艾迪開始接受各種治療。起初，艾迪在短短 6 周內接受了 33 次放射治療，試圖殺死細胞，情況一度好轉，但沒多久病情卻再次復發。

「一個小男孩不應向他的犯罪夥伴、玩伴、最好的朋友，以及他最親愛的妹妹說再見。」美國阿肯色州一名父親麥特（ Matt Sooter ），看著自己年僅 4 歲的女兒艾迪（ Addy ）因罹患「腦神經細胞瘤」病懨懨躺在病床上， 6 歲的兒子傑克森（ Jackson ）在病床邊默默陪伴並伸手輕撫妹妹額頭，難過寫下這句話。畫面曝光也讓許多網友看了相當心碎。



▲小女孩的父親麥特（Matt Sooter）臉書貼文全文。（圖／翻攝自臉書）

看到女兒的病情復發，麥特似乎知道應把握剩下的時間，開始在臉書上分享女兒的照片。但隨時間不斷推進，今年初艾迪的病情突然惡化，不只動作變慢、容易疲倦，就連吞嚥、進食都有困難，甚至在手術後陷入昏迷，最終不敵病魔，在本月 3 日凌晨離世。

艾迪離世後，麥特將兒子陪伴女兒的照片放上臉書，只見當時艾迪雙眼緊閉、右手握住哥哥傑克森的左手熟睡，傑克森緊靠在病床旁，看著妹妹飽受病痛折磨而昏睡的模樣，伸出右手輕撫妹妹額頭，彷彿在安慰妹妹不要害怕。

感傷畫面令眾多網友看了深感鼻酸，「當我看見這個真的心碎了，我很抱歉你們失去了一個美麗的孩子」、「為你們所有人祈禱。我無法想像當你必須向一個小女孩說再見時心有多痛！」、「很抱歉你們失去了她，但她現在肯定在天堂開心玩樂」。