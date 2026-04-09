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▲曾莞婷不僅拍戲、拍電影，還很會經營副業，賺到的錢則都拿去買房。（圖／記者葉政勳攝）

▲費玉清早在6年前就封麥，退休當包租公了。（圖／資料照）

▲曾國城名下有3間房產，其中2間都在內湖。（圖／曾國城臉書）

▲楊繡惠一開始買房主要是為了給家人住，現在閒置出來的房子則用來出租賺錢。（圖／楊繡惠臉書）

▲何篤霖在台灣有5棟房產，近年也去到泰國曼谷買房。（圖／何篤霖臉書）

演藝圈藝人收入高，不少人選擇的理財方式就是投資不動產，靠買房累積身家。43歲女星曾莞婷名下就有4間住宅、2間店面，是演藝圈的隱形富婆。小哥費玉清則愛買台北東區，買到忠孝東路一到七段都有他的房子。另外像是主持人曾國城、何篤霖以及資深女星楊繡惠也都是買房達人，靠著不動產進帳翻倍。曾莞婷不僅戲演得好，理財眼光更是精準。她從20歲開始就養成強迫存錢的習慣，將演藝收入與手搖飲、保養品等副業利潤投入房產。她採取「以房養房」策略，並在精華區，如信義區、內湖置產，目前名下累積高達6間房，其中2間是店面，另一間則是信義圈要價8500萬的豪宅，這6間房的市價加起來，讓曾莞婷身價輕鬆破億。引退多年的「小哥」費玉清是演藝圈最出名的地產王，他的買房哲學深受父母「有土斯有財」觀念影響，因此在收入最顛峰時，他看到喜歡的地段就會毫不猶豫地買下，名下房產多到他自己也數不清。費玉清更透露，有次他又想買房時，助理直接無奈回他，這棟房子早就是他的，讓他自己也覺得好笑。據說現在忠孝東路一到七段都有費玉清的房子，他的身價在20億以上，是演藝圈最有錢的包租公。除了台灣，費玉清在國外也有置產，他笑說自己出國買房就像在買紀念品，只要地段好、格局方正，他就會毫不猶豫出手，有了這麼豐厚的家產，也難怪費玉清早早就退休，70歲的他已長達6年沒在鏡頭前露面。58歲的曾國城早年因投資失敗，曾負債超過2000萬，最窮的時候口袋只剩500塊錢，這讓他懂得儲蓄的重要性。後來曾國城靠拚命主持、賣乾拌麵，慢慢將財富累積回來，除了內湖大華山莊的起家厝外，他之後又在內湖購入百坪別墅給爸媽住，敦化南路也有置產，名下房產高達4間。但他最近為了讓父母住得離自己更近一點，已讓二老搬離內湖，並打算出售該棟百坪別墅，開價9288萬元。61歲的楊繡惠也是買房行動派，她認為與其投資風險波動大的股票、基金，不如買實際看的到、摸的到的房子，這樣心裡才踏實。於是楊繡惠存到錢後就積極買房，名下最顛峰時期有6棟房產，目前已賣出2間，剩下的房子不是出租、自住就是給家人居住，目前房貸都已繳完，雖然前期一度因貸款壓力生活差點喘不過氣，但楊繡惠認為有壓力才有動力，鼓勵年輕人買房，這樣才能強迫存錢，累積財富。60歲的何篤霖自認個性保守，曾因投資未上市股票慘賠150萬，從此轉戰不動產。他在台北東區擁有5間房，資產總值超過2億元，其中包含市值6500萬的商辦，他靠出租就可不愁吃穿。未來退休如果不工作了，沒結婚生子的何篤霖也不怕沒錢養老，他說自己只要每10年賣掉一棟房產，就能安心生活，不必擔心坐吃山空，因為律師曾幫他估算過這些房產的增值空間，直言是他這輩子都花不完的財富。