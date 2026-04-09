演藝圈藝人收入高，不少人選擇的理財方式就是投資不動產，靠買房累積身家。43歲女星曾莞婷名下就有4間住宅、2間店面，是演藝圈的隱形富婆。小哥費玉清則愛買台北東區，買到忠孝東路一到七段都有他的房子。另外像是主持人曾國城、何篤霖以及資深女星楊繡惠也都是買房達人，靠著不動產進帳翻倍。
曾莞婷靠多元副業養房 小資女變身億萬富婆
曾莞婷不僅戲演得好，理財眼光更是精準。她從20歲開始就養成強迫存錢的習慣，將演藝收入與手搖飲、保養品等副業利潤投入房產。她採取「以房養房」策略，並在精華區，如信義區、內湖置產，目前名下累積高達6間房，其中2間是店面，另一間則是信義圈要價8500萬的豪宅，這6間房的市價加起來，讓曾莞婷身價輕鬆破億。
費玉清是東區地產王 忠孝東路一到七段都有房子
引退多年的「小哥」費玉清是演藝圈最出名的地產王，他的買房哲學深受父母「有土斯有財」觀念影響，因此在收入最顛峰時，他看到喜歡的地段就會毫不猶豫地買下，名下房產多到他自己也數不清。費玉清更透露，有次他又想買房時，助理直接無奈回他，這棟房子早就是他的，讓他自己也覺得好笑。
據說現在忠孝東路一到七段都有費玉清的房子，他的身價在20億以上，是演藝圈最有錢的包租公。除了台灣，費玉清在國外也有置產，他笑說自己出國買房就像在買紀念品，只要地段好、格局方正，他就會毫不猶豫出手，有了這麼豐厚的家產，也難怪費玉清早早就退休，70歲的他已長達6年沒在鏡頭前露面。
曾國城負債千萬翻身 買內湖百坪豪宅孝親
58歲的曾國城早年因投資失敗，曾負債超過2000萬，最窮的時候口袋只剩500塊錢，這讓他懂得儲蓄的重要性。後來曾國城靠拚命主持、賣乾拌麵，慢慢將財富累積回來，除了內湖大華山莊的起家厝外，他之後又在內湖購入百坪別墅給爸媽住，敦化南路也有置產，名下房產高達4間。但他最近為了讓父母住得離自己更近一點，已讓二老搬離內湖，並打算出售該棟百坪別墅，開價9288萬元。
楊繡惠不碰股票基金 大膽買房當包租婆
61歲的楊繡惠也是買房行動派，她認為與其投資風險波動大的股票、基金，不如買實際看的到、摸的到的房子，這樣心裡才踏實。於是楊繡惠存到錢後就積極買房，名下最顛峰時期有6棟房產，目前已賣出2間，剩下的房子不是出租、自住就是給家人居住，目前房貸都已繳完，雖然前期一度因貸款壓力生活差點喘不過氣，但楊繡惠認為有壓力才有動力，鼓勵年輕人買房，這樣才能強迫存錢，累積財富。
何篤霖靠買房養老 退休後計畫每10年賣1棟換錢
60歲的何篤霖自認個性保守，曾因投資未上市股票慘賠150萬，從此轉戰不動產。他在台北東區擁有5間房，資產總值超過2億元，其中包含市值6500萬的商辦，他靠出租就可不愁吃穿。未來退休如果不工作了，沒結婚生子的何篤霖也不怕沒錢養老，他說自己只要每10年賣掉一棟房產，就能安心生活，不必擔心坐吃山空，因為律師曾幫他估算過這些房產的增值空間，直言是他這輩子都花不完的財富。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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曾莞婷不僅戲演得好，理財眼光更是精準。她從20歲開始就養成強迫存錢的習慣，將演藝收入與手搖飲、保養品等副業利潤投入房產。她採取「以房養房」策略，並在精華區，如信義區、內湖置產，目前名下累積高達6間房，其中2間是店面，另一間則是信義圈要價8500萬的豪宅，這6間房的市價加起來，讓曾莞婷身價輕鬆破億。
引退多年的「小哥」費玉清是演藝圈最出名的地產王，他的買房哲學深受父母「有土斯有財」觀念影響，因此在收入最顛峰時，他看到喜歡的地段就會毫不猶豫地買下，名下房產多到他自己也數不清。費玉清更透露，有次他又想買房時，助理直接無奈回他，這棟房子早就是他的，讓他自己也覺得好笑。
據說現在忠孝東路一到七段都有費玉清的房子，他的身價在20億以上，是演藝圈最有錢的包租公。除了台灣，費玉清在國外也有置產，他笑說自己出國買房就像在買紀念品，只要地段好、格局方正，他就會毫不猶豫出手，有了這麼豐厚的家產，也難怪費玉清早早就退休，70歲的他已長達6年沒在鏡頭前露面。
58歲的曾國城早年因投資失敗，曾負債超過2000萬，最窮的時候口袋只剩500塊錢，這讓他懂得儲蓄的重要性。後來曾國城靠拚命主持、賣乾拌麵，慢慢將財富累積回來，除了內湖大華山莊的起家厝外，他之後又在內湖購入百坪別墅給爸媽住，敦化南路也有置產，名下房產高達4間。但他最近為了讓父母住得離自己更近一點，已讓二老搬離內湖，並打算出售該棟百坪別墅，開價9288萬元。
61歲的楊繡惠也是買房行動派，她認為與其投資風險波動大的股票、基金，不如買實際看的到、摸的到的房子，這樣心裡才踏實。於是楊繡惠存到錢後就積極買房，名下最顛峰時期有6棟房產，目前已賣出2間，剩下的房子不是出租、自住就是給家人居住，目前房貸都已繳完，雖然前期一度因貸款壓力生活差點喘不過氣，但楊繡惠認為有壓力才有動力，鼓勵年輕人買房，這樣才能強迫存錢，累積財富。
60歲的何篤霖自認個性保守，曾因投資未上市股票慘賠150萬，從此轉戰不動產。他在台北東區擁有5間房，資產總值超過2億元，其中包含市值6500萬的商辦，他靠出租就可不愁吃穿。未來退休如果不工作了，沒結婚生子的何篤霖也不怕沒錢養老，他說自己只要每10年賣掉一棟房產，就能安心生活，不必擔心坐吃山空，因為律師曾幫他估算過這些房產的增值空間，直言是他這輩子都花不完的財富。
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