珍珠族看過來！這5種「塑膠吸管」可合法使用

自從環保署預告「明（ 2019 ）年 7 月起，公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心與連鎖速食店等 4 大類業者，將限用一次性塑膠吸管」草案後，吸管話題就不斷延燒，「喝珍奶用湯匙」的議題也引起軒然大波。門諾醫院發展部主任連竟堯近日在臉書貼出 12 張圖，說明政府「限用塑膠吸管」的政策內容，並提出 5 種可合法使用的塑膠吸管，造福廣大珍珠族。
連竟堯在臉書 PO 出 12 張簡報圖片，並提問「不管珍奶該怎麼喝，你真的知道政策內容嗎？」他針對「限用塑膠吸管」政策做出說明與解釋，在簡報中詳細寫道：「自 2019 年 7 月起，包含公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等 4 大類共 8000 家業者不得提供『內用者』一次用塑膠吸管。」他強調，是不提供給內用顧客，而不是全面禁用。
▲連竟堯強調，明年預計實施的「限用塑膠吸管」政策，是不提供給「內用」顧客，而非全面禁用。（圖／取自連竟堯臉書）
連竟堯說，並非所有塑膠吸管都遭到政府禁用，他在簡報中列出 5 個不在此限的吸管，包含「吸管材質屬於使用『生物可分解塑膠』」、「以紙類等植物纖維為主體」、「塑膠成分低於 10 ％，且可用物理方式分離」、「吸管為商品出廠時就附上的」與「公開陳列供選購的」。
▲連竟堯自製簡報圖說，列出 5 種不受限制，可合法使用的塑膠吸管。（圖／取自連竟堯臉書）
他接著整理出數據並指出，台灣是塑膠吸管王國，「每人平均 3 天用一根，全台一天消耗 800 萬根， 1 年約使用 30 億根」。每年約有 800 萬公噸塑膠垃圾進入海洋、 91 ％塑膠未進入回收系統，導致生物與環境遭受威脅。他認為，跟政策唱反調的政治人物不環保也不愛台灣，並呼籲大家「守護台灣環境，需要每個人一起努力」。
▲台灣「塑膠吸管」用量驚人，每人平均 3 天用一根，全台一天消耗 800 萬根， 1 年約使用 30 億根。（圖／取自連竟堯臉書）