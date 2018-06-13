珍珠族看過來！這5種「塑膠吸管」可合法使用

自從環保署預告「明（ 2019 ）年 7 月起，公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心與連鎖速食店等 4 大類業者，將限用一次性塑膠吸管」草案後，吸管話題就不斷延燒，「喝珍奶用湯匙」的議題也引起軒然大波。門諾醫院發展部主任連竟堯近日在臉書貼出 12 張圖，說明政府「限用塑膠吸管」的政策內容，並提出 5 種可合法使用的塑膠吸管，造福廣大珍珠族。

連竟堯在臉書 PO 出 12 張簡報圖片，並提問「不管珍奶該怎麼喝，你真的知道政策內容嗎？」他針對「限用塑膠吸管」政策做出說明與解釋，在簡報中詳細寫道：「自 2019 年 7 月起，包含公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等 4 大類共 8000 家業者不得提供『內用者』一次用塑膠吸管。」他強調，是不提供給內用顧客，而不是全面禁用。