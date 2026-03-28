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▲國際鑑識傳奇李昌鈺病逝，享壽87歲。（圖／美聯社／達志影像）

打造頂尖課程 推動體系發展

著作豐富、回饋社會 展現謙遜精神

被譽為「華人神探」的國際法醫鑑識專家李昌鈺博士，於昨（27）日在美國內華達州家中辭世，享壽87歲。消息傳出後震撼全球司法與學術界，各界紛紛表達哀悼之意，李昌鈺長年活躍於國際刑事鑑識領域，以精準分析與科學精神聞名，被視為法醫科學的重要代表人物之一。李昌鈺於1975年加入紐黑文大學，致力於推動法醫科學教育，並親手建立完整的鑑識教學體系，他在1998年成立鑑識科學研究所，隨後於2010年啟用先進實驗室，為美國鑑識領域奠定重要基礎。其教學與研究成果培育出大量專業人才，對全球刑事科學發展影響深遠。李昌鈺一生參與無數重大案件，專業足跡遍及46個國家，曾與超過600個執法單位合作，並多次以專家證人身分出庭作證，他曾參與辛普森案、甘迺迪遇刺案重啟調查，以及台灣319槍擊案與911事件鑑識工作，其精闢分析與專業判斷，成為多起案件的重要關鍵。除了鑑識專業外，李昌鈺也致力於學術與公益，一生出版超過40本著作，並獲頒30項榮譽學位，他長年將演講收入回饋社會，持續支持教育與研究發展。即使年事已高，李昌鈺仍保持對新知的好奇心，曾幽默表示自己「心理年齡只有20多歲」，展現對生命的熱情。校方在得知消息後深表哀痛，認為李昌鈺對鑑識領域的貢獻無可取代，其影響將持續延續於後世，據了解李昌鈺生前已表明不舉辦公開追思儀式，希望以低調方式告別人生，他將專業精神與謙遜態度留給學生與社會，成為後人學習的重要典範。