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▲李昌鈺示範如何壓制歹徒，當場「毆打」小S（上圖）、「肘擊」蔡康永。（圖／康熙好經典YouTube）

▲李昌鈺小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製作）

國際鑑識傳奇李昌鈺博士在美國時間昨（27）日於內華達州家中安詳辭世，享壽87歲。他與演藝圈也有許多淵源，生前曾上人氣綜藝節目《康熙來了》，不但拿主持人小S、蔡康永示範怎麼壓制惡徒，還教小S如何「抓猴」，展現幽默的另一面，《NOWNEWS今日新聞》記者稍早訊息關心小S，問及她與李昌鈺合作細節，她雖難掩感傷，但仍稱讚對方淘氣又可愛，「那是一場讓我難忘的訪談。」小S透過經紀人回應，她形容博士是「一位有智慧又淘氣的長輩」，自己非常崇拜對方的專業，「但訪問博士後發現他非常可愛，當時在節目中示範如何制伏壞人，我和康永哥都被博士狠狠壓制！那是一場讓我難忘的訪談，也讓我更喜愛李昌鈺博士」，認為李昌鈺專業同時又很幽默、謙虛，是永遠令她敬佩的長輩。李昌鈺2006年上節目《康熙來了》接受小S、蔡康永專訪，期間李昌鈺表示不怕被刑事罪犯報復，接著示範若遭人突襲時的反制方式，「2秒鐘就可以給你打在地上」，只見小S安排在街上攻擊李昌鈺的劇情，沒想到，當她一接近，李昌鈺假裝舉手投降，下一秒隨即打掉空氣槍，並將小S反身壓制。有趣的是，李昌鈺過程中不小心用手打到小S的下巴，讓小S哭著告狀，「他毆打我！」換蔡康永上場，他假裝拿槍抵向李昌鈺背部，李昌鈺立刻連續以手肘敲蔡康永腹部、下體和後頸部，一連串反制動作快、狠、準，讓小S在旁笑彎了腰，製造不少「笑」果。李昌鈺被譽為「鑑識界的一代宗師」、「華人神探」，尤其對全球鑑識體系影響深遠，他生前參與過46個國家、美國50州、超過8000件刑事案件，出庭作證1000多次，曾經調查多件轟動世界的知名案件，包括美國的OJ·辛普森案、甘迺迪總統遇刺重啟調查、911恐怖攻擊事件、克林頓性醜聞案、台灣的劉邦友血案、彭婉如命案、白曉燕命案及319槍擊案等。此外，李昌鈺也分享過自己一貫的辦案原則，強調讓「物證說話」、「現場就是最好的老師」，更說「我一生只做一件事，就是使不可能變為可能」，也引用福爾摩斯所說：「如果你能排除所有不可能的因素，剩下的，無論多麼不可思議，那也是真相。」李昌鈺小檔案享壽： 87歲 (1938/11/22 - 2026/03/27)地位： 國際刑偵鑑識權威、美國紐黑文大學終身教授出身： 江蘇如皋出生，隨母遷台。父親於1949年「太平輪事件」中遇難。婚姻狀況：元配宋妙娟 (2017年病逝，攜手55年)。2018年以80歲高齡迎娶企業家蔣霞萍，引發社會熱議。學歷：中央警官學校法學士 (史上最年輕警長)、紐約大學 (NYU) 生物化學博士。成就： 創立紐黑文大學法醫科學系、曾任康州警政廳廳長。經典案件：319槍擊案： 關鍵彈頭鑑識，衝擊台灣政局。辛普森案： 靠「血跡實驗」挑戰程序正義，助其獲判無罪。碎木機謀殺案： 無屍體定罪先例，奠定鑑識權威。911事件： 協助鑑定恐攻罹難者遺體。