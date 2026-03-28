我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李昌鈺（右）過去曾表示，若孫安佐因為擁槍被定罪，他願親自寫信給法官懇求輕判。（圖／翻攝自臉書、三立新聞網提供）

孫安佐事件曾發聲 李昌鈺公開願替他求情

曾參與戲劇演出 影響力延伸娛樂圈

被譽為「華人神探」的國際法醫鑑識專家李昌鈺博士，於昨（27）日在美國辭世享壽87歲，消息曝光後震撼各界，他長年活躍於國際刑事鑑識領域，以科學證據與縝密分析著稱，參與過多起重大案件，成為全球司法體系中極具指標性的人物，也讓「鑑識科學」走入大眾視野。過去李昌鈺曾被孫安佐是為偶像，當年孫安佐在美國出事時，李昌鈺也公開表示願意幫他寫信求輕判，更曾回台灣出演台劇《鑑識英雄II 正義之戰》，跟著《NOWNEWS今日新聞》一同來認識這位傳奇鑑識專家。回顧台灣社會高度關注的孫安佐擁槍事件，李昌鈺曾於2018年回台接受節目訪問，針對案件提出專業看法，他指出在孫安佐當時情況下，定罪機率偏高，但仍需視律師後續策略而定，包含是否進行認罪協商等，他也分析案情可能涉及校園人際問題，並強調法律攻防的重要性，展現其一貫理性與務實的判斷。孫安佐過去曾公開表示將李昌鈺視為偶像，而李昌鈺對此也展現長者關懷，他曾提到若當時孫安佐的最終判決不利，他願意替孫安佐寫信向法官請求從輕量刑。對李昌鈺而言，案件勝負並非唯一重點，更重要的是當事人能從錯誤中學習，「打官司沒有真正的贏家」，期盼年輕人能重新站穩腳步。除了鑑識領域的卓越成就，李昌鈺也曾受邀參與台灣影集《鑑識英雄》系列演出，讓專業形象跨足影視圈，他的故事不僅存在於真實案件中，也成為影視創作的重要靈感來源，隨著他的離世，社會各界也再次回顧他對科學、司法與社會的深遠影響，留下難以取代的歷史定位。紐黑文大學在得知消息後深表哀痛，認為李昌鈺對鑑識領域的貢獻無可取代，其影響將持續延續於後世，據了解李昌鈺生前已表明不舉辦公開追思儀式，希望以低調方式告別人生，他將專業精神與謙遜態度留給學生與社會，成為後人學習的重要典範。