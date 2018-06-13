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娛樂

影／強暴連俞涵超逼真　黃鐙輝得意：我孩子都生3個

記者徐郁雯／台北報導2018/06/13 15:55
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公視《奇蹟的女兒》今（13）日舉辦上映記者會，主要演員温貞菱、連俞涵、孫可芳、林哲熹、黃鐙輝以及導演鄭文堂皆出席。其中温貞菱、連俞涵、孫可芳都表示台語不太流利，所以開拍前都加緊練習，對此鄭文堂導演則說，「可芳是台南人，台語很好；貞菱很有語言天份，歷經各種語言挑戰、所以難不倒她；俞涵比較厲害是，她某種程度是硬學的，跟時間挑戰、帶著腎上腺素在拍片，但成品出來的效果非常好。」

劇中，連俞涵遭到黃鐙輝強暴，拍攝時相當順利，讓連俞涵稱讚連連，黃鐙輝先開玩笑說：「我孩子都生3個了！」但也透露因為車子副駕位置很小，讓身高186的他、腳放哪裡都不對，甚至差點抽筋，最後更說：「其實我一直在頂車子，雖然情緒在裡面，但我沒有傷害演員。」


▲ 温貞菱出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）


▲ 林哲熹（左）、導演鄭文堂（中）、温貞菱（右）出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

此外，黃鐙輝在劇中被林哲熹揍了一頓，沒想到平時就很容易流鼻血的黃鐙輝，被揍了一拳後，鼻血竟然狂噴，當時鄭文堂導演本來要喊卡，但黃鐙輝說：「不要卡，都流了不要浪費。」而後正要去跟黃鐙輝打招呼的孫可芳，一看到還傻問：「老大，你的妝好酷喔！」沒想到黃鐙輝還得意說，「很像化的齁，我要拍給我兒子看，跟他說爸爸賺錢很辛苦。」


▲ 孫可芳出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）


▲ 連俞涵出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

連俞涵在劇中演出吃重角色，還幫該劇配唱，她透露原本是為了下一步戲做功課，想跟鄭宜農學習聲音的不同變化，剛好當時鄭宜農在做《奇蹟》的配樂，就請連俞涵邊練習、邊配唱，但她笑說：「那時我跟台語分手了，想說我真的不行。」結果鄭宜農偷錄下來，傳給老爸鄭文堂，最後連俞寒就誤打誤撞進了錄音間。


▲ 孫可芳（左）、黃鐙輝（中）、連俞涵（右）出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）


▲《奇蹟的女兒》主要演員和導演出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

關鍵字奇蹟的女兒黃鐙輝連俞涵孫可芳鄭文堂温貞菱
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