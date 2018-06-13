影／強暴連俞涵超逼真　黃鐙輝得意：我孩子都生3個

公視《奇蹟的女兒》今（13）日舉辦上映記者會，主要演員温貞菱、連俞涵、孫可芳、林哲熹、黃鐙輝以及導演鄭文堂皆出席。其中温貞菱、連俞涵、孫可芳都表示台語不太流利，所以開拍前都加緊練習，對此鄭文堂導演則說，「可芳是台南人，台語很好；貞菱很有語言天份，歷經各種語言挑戰、所以難不倒她；俞涵比較厲害是，她某種程度是硬學的，跟時間挑戰、帶著腎上腺素在拍片，但成品出來的效果非常好。」

劇中，連俞涵遭到黃鐙輝強暴，拍攝時相當順利，讓連俞涵稱讚連連，黃鐙輝先開玩笑說：「我孩子都生3個了！」但也透露因為車子副駕位置很小，讓身高186的他、腳放哪裡都不對，甚至差點抽筋，最後更說：「其實我一直在頂車子，雖然情緒在裡面，但我沒有傷害演員。」