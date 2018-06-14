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寶寶過敏一旦啟動　恐夜夜難眠不利成長發育

記者林雁茹／台北報導2018/06/14 10:00
▲馨蕙馨醫院林千微副院長。（圖／醫師提供）
▲馨蕙馨醫院林千微副院長。（圖／醫師提供）

寶寶半夜哭鬧不睡覺，不管怎麼哄都睡不著，讓爸媽不知如何是好，感慨寶貝有夠「盧」！馨蕙馨醫院林千微副院長提醒，當寶寶被誘發過敏，出現一些過敏初期的症狀，就要開始注意，這些都有可能導致寶寶睡眠品質變差，若沒有及早開始過敏預防，可能影響生長發育及免疫力，呼籲家長要趁早做好過敏預防，一旦過敏被誘發，後悔也來不及了！

林醫師分享，過敏症狀陸續發生的過程稱為「過敏進行曲」，最開始只會發生一些小症狀，如皮膚粗糙、搔癢，若沒注意，可能變成更嚴重的異位性皮膚炎，其他過敏症狀如過敏性鼻炎、結膜炎與氣喘也會接踵而至。照顧新生兒20多年，林醫師笑稱，好照顧的寶寶在新生兒時期，吃飽睡、睡飽吃，營養與睡眠皆充足，成長發育自然好；然而誘發過敏的寶寶，容易因不舒服的症狀影響睡眠品質，若長期未改善，生長激素的分泌受到影響，將不利於成長發育。若要避免寶寶天天睡不好，預防過敏是最重要的功課，過敏一旦被誘發，便很難回復到健康狀態，寶寶三歲以前是預防過敏關鍵期，家長不要消極地認為等症狀出現再治療就好，可能反而耽誤寶寶健康。

許多家長反映，為了讓寶貝遠離過敏原，在家裡添購防塵螨寢具，為什麼還是「中標」？林醫師表示，環境清潔絕對重要，但家長常忽略「飲食」也是調整體質的重要關鍵！寶寶出生後，尚未發育完全的腸胃道還很敏感，容易受大分子牛奶蛋白刺激，引起腸絞痛、腹瀉等症狀。呼籲家長過敏預防要面面俱到，不要顧此失彼，讓寶寶誘發過敏機率提高。

飲食方面，母奶含有豐富的營養素、抗體，是寶寶最好的飲食來源。寶寶一歲以後，媽媽若有其他原因需要以配方奶銜接時，建議先考慮搭配「部分水解蛋白配方」，水解技術能將大分子牛奶蛋白切割成適合寶寶吸收的小分子蛋白，並將容易造成免疫系統過度反應的分子鏈切斷，在保留營養價值的前提下，透過漸進、溫和的方式刺激腸胃，培養寶寶對牛奶蛋白的適應力，降低免疫系統過度反應的機會，幫助寶寶調整體質，讓體內自然培養保護力。

面對市面上琳瑯滿目的水解產品，林醫師建議以知名廠牌為優先，選擇能精準切斷過敏原、具有大規模實證的品牌，自己家中有三個寶寶，在沒有辦法提供母奶時也選部分水解蛋白配方哺餵，尤其自己有醫界的背景，會特別留意是否有明確針對產品的科學實證，更值得讓人信賴。「預防勝於治療」爸媽們務必要及早為孩子準備，幫寶寶打好健康底子！

**寶寶若有潛在過敏風險，有過敏家族史，建議尋求兒科醫師飲食建議**

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