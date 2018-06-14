寶寶過敏一旦啟動　恐夜夜難眠不利成長發育

寶寶半夜哭鬧不睡覺，不管怎麼哄都睡不著，讓爸媽不知如何是好，感慨寶貝有夠「盧」！馨蕙馨醫院林千微副院長提醒，當寶寶被誘發過敏，出現一些過敏初期的症狀，就要開始注意，這些都有可能導致寶寶睡眠品質變差，若沒有及早開始過敏預防，可能影響生長發育及免疫力，呼籲家長要趁早做好過敏預防，一旦過敏被誘發，後悔也來不及了！

林醫師分享，過敏症狀陸續發生的過程稱為「過敏進行曲」，最開始只會發生一些小症狀，如皮膚粗糙、搔癢，若沒注意，可能變成更嚴重的異位性皮膚炎，其他過敏症狀如過敏性鼻炎、結膜炎與氣喘也會接踵而至。照顧新生兒20多年，林醫師笑稱，好照顧的寶寶在新生兒時期，吃飽睡、睡飽吃，營養與睡眠皆充足，成長發育自然好；然而誘發過敏的寶寶，容易因不舒服的症狀影響睡眠品質，若長期未改善，生長激素的分泌受到影響，將不利於成長發育。若要避免寶寶天天睡不好，預防過敏是最重要的功課，過敏一旦被誘發，便很難回復到健康狀態，寶寶三歲以前是預防過敏關鍵期，家長不要消極地認為等症狀出現再治療就好，可能反而耽誤寶寶健康。