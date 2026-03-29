光陽機車終於有新車進入銷售排行榜！根據《U-Car》統計報導，光陽新推出的「新K1 特仕版」在2月擠進銷售排行榜第三名，而且是連續兩個月上榜，有民眾透露自己等了20天才拿到車，可以看出熱賣程度。「新K1 特仕版」主打高CP值，不僅有1級省油效能更搭載同級唯一標配「前後雙碟煞」，3月底前最低直購價只要60500元。
光陽新一代國民機車 2月銷量衝上第三
光陽新推出的「新K1 特仕版」，有125cc和150cc兩種版本，儀表板採用全新的智慧液晶螢幕；頭燈則是Class D飛利浦LED大燈；車輛搭配安全舒適的「雙後避震」與「雙碟煞（前後）」，是目前同級唯一標配；車廂還能放下兩頂安全帽，擁有38.6L超大車廂，755mm低座高更親民，更有1級省油效能。
光陽「新K1 特仕版」主打CP值超高的「國民機車路線」，125cc和150cc版本在3月底前，搭配汰舊換新最低價只要60500元（不含牌險），「新K1 特仕版」建議空車價為77800元，減去購車金11000元、汰舊換新貨物稅減4000元、新購車貨物稅減徵2000元、廢車回收300元（限SZ25BD／SJ30LA）。
根據《U-Car》報導，目前市占率排行第一是三陽SYM，第二是光陽Kymco，第三則是山葉Yamaha，其中光陽的「新K1 特仕版」1月以掛牌2753輛擠進月銷量第五位置，2月又掛牌2669輛，讓排名直接上升到銷量排行榜第三名。
車主分享優缺點 高CP值VS待速抖、油量快速歸零
許多已經入手的車主也大讚光陽「新K1 特仕版」，「現在超級爆單，我也等了快20天才拿到車喔，真的很好騎而且便宜又大碗」、「K1真的好騎！今天已突破1300公里，夜燈啵亮，提升視線度」、「中柱真的是出乎意料的輕」、「1月16剛牽到車，從宜蘭騎回台北覺得很好騎，置物空間真的讓人驚艷，非常好放」、「我也覺得意外有力，真的跟一般國民車有差」。
不過也有車主表示，「目前發現K1特仕有一個缺點，就是龍頭燈視野不夠清晰，燈泡向外照射，裡面的燈殼上下兩層有黑影，尤其是側邊」、「騎K1 150待速時比我舊車還抖很多（老實說我很傻眼），後座有斜度所以會一直往前滑，動力煞車避震是舒服的」、「油量顯示兩格直接歸零」。
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光陽新推出的「新K1 特仕版」，有125cc和150cc兩種版本，儀表板採用全新的智慧液晶螢幕；頭燈則是Class D飛利浦LED大燈；車輛搭配安全舒適的「雙後避震」與「雙碟煞（前後）」，是目前同級唯一標配；車廂還能放下兩頂安全帽，擁有38.6L超大車廂，755mm低座高更親民，更有1級省油效能。
光陽「新K1 特仕版」主打CP值超高的「國民機車路線」，125cc和150cc版本在3月底前，搭配汰舊換新最低價只要60500元（不含牌險），「新K1 特仕版」建議空車價為77800元，減去購車金11000元、汰舊換新貨物稅減4000元、新購車貨物稅減徵2000元、廢車回收300元（限SZ25BD／SJ30LA）。
根據《U-Car》報導，目前市占率排行第一是三陽SYM，第二是光陽Kymco，第三則是山葉Yamaha，其中光陽的「新K1 特仕版」1月以掛牌2753輛擠進月銷量第五位置，2月又掛牌2669輛，讓排名直接上升到銷量排行榜第三名。
許多已經入手的車主也大讚光陽「新K1 特仕版」，「現在超級爆單，我也等了快20天才拿到車喔，真的很好騎而且便宜又大碗」、「K1真的好騎！今天已突破1300公里，夜燈啵亮，提升視線度」、「中柱真的是出乎意料的輕」、「1月16剛牽到車，從宜蘭騎回台北覺得很好騎，置物空間真的讓人驚艷，非常好放」、「我也覺得意外有力，真的跟一般國民車有差」。
不過也有車主表示，「目前發現K1特仕有一個缺點，就是龍頭燈視野不夠清晰，燈泡向外照射，裡面的燈殼上下兩層有黑影，尤其是側邊」、「騎K1 150待速時比我舊車還抖很多（老實說我很傻眼），後座有斜度所以會一直往前滑，動力煞車避震是舒服的」、「油量顯示兩格直接歸零」。