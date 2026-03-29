近幾個月光陽新車「新K1 特仕版」廣受外界推薦，憑藉高CP值衝上月銷排行第3名，除了光陽還有多款8萬元以下國民神車上榜。對於許多車主來說，如何選擇一台便宜又省油的機車，是萬年苦惱問題，《NOWNEWS今日新聞》推薦2026上半年3台省油神車，一台經汰舊換新補助最低不需要5萬，若近期有打算換車的民眾可以參考。
2026機車界新寵兒！光陽「新K1 特仕版」每輛6萬元崛起賣翻
《U-Car》日前公布2月份各大品牌機車銷量排行，其中光陽新寵兒「新K1 特仕版」在今年初受到台灣車主關注，目前官方優惠一台最低價只要6萬初，還擁有1級省油效能，主打高CP值特點以黑馬之姿衝上月銷量第3名，僅敗給山葉「勁戰七代」、三陽「全新迪爵125」等競爭對手。
不只光陽國民車CP值高！2026上半年「3大小資神車」一次看
但除了光陽「新K1 特仕版」是小資族們騎車首選以外，各大品牌如三陽SYM、台灣山葉Yamaha等，同樣也有多款性能好、功能強且價格區間相同的神車備受車主喜愛，《NOWNEWS》推薦3大CP值神車給讀者。
📍三陽SYM「全新迪爵125」
三陽「全新迪爵125」在2026年2月銷售榜單中，奪得250c.c.以下油車第一名，1至2月銷售量已累積7874輛，市佔率8.2%。「全新迪爵125」是一款主打高省油性、大空間與強動力的「國民神車」，該車最大亮點在於搭載EnMIS引擎技術，首次搭配EnMIS雙火星塞異時點火系統，使油耗降低14%。
設計上同時注重日常通勤，擁有37.5L大車廂， 放入兩頂3/4安全帽外加兩件雨衣都還有剩，滿足生活置物所需，且前後座高最低，孩童也能輕鬆上下車，以及升級搭載USB充電座，騎車不怕沒電。全新迪爵125一輛價格約落在6萬-8萬，配合汰舊換新補助，最低入手價有機會跌到5萬多元，CP值極高。
📍山葉Yamaha「Jog 125」
山葉「Jog 125」奪得2026年2月銷售榜單中第5名，「Jog 125」是不少車主的入門輕型機車，主打輕巧又省油，僅 91kg的空車重搭配73.5cm低座，身材嬌小、女性騎士或新手都能輕鬆駕馭，是款針對都會通勤族所設計的高CP值國民代步神車，堪稱是機車界的長青樹。
機車部分還搭載7期環保BLUE CORE引擎，提供低噪音、低震動的騎乘體驗，平均油耗達57.6 km/L，符合1級能源效率。根據官網表示，一台建議售價不含牌險落在6萬6千元，目前若搭配汰舊優惠、官方購車金，最低入手價只要4萬7700元。
📍三陽SYM「Woo 115」
三陽「Woo 115」在本次排行奪得第8名佳績，1至2月銷售量已累積4102輛，市佔率3.86%。不同於其他車款，該車是款專為女性及日常代步設計的輕巧機車，主打「好騎、好載、好省油」的優勢，搭配日本京濱噴射系統、歐盟認證的獨家剎車系統，同時將引擎升級為115cc，不只一級油耗更環保，騎起來更快、更穩、更安全！
車身設計窄且座高低，適合不同身高，上下車更輕鬆，還具備同級車最大的21.6L置物車廂，多款配色粉嫩如粉紅、銀、淺棕、白等，在都會生活，對於年輕女性來說更有吸引力。每輛價格搭配汰舊換新補助，約落在6萬1000元初。
資料來源：SYM三陽機車、KYMCO光陽機車、Yamaha Motor Taiwan 台灣山葉機車
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《U-Car》日前公布2月份各大品牌機車銷量排行，其中光陽新寵兒「新K1 特仕版」在今年初受到台灣車主關注，目前官方優惠一台最低價只要6萬初，還擁有1級省油效能，主打高CP值特點以黑馬之姿衝上月銷量第3名，僅敗給山葉「勁戰七代」、三陽「全新迪爵125」等競爭對手。
但除了光陽「新K1 特仕版」是小資族們騎車首選以外，各大品牌如三陽SYM、台灣山葉Yamaha等，同樣也有多款性能好、功能強且價格區間相同的神車備受車主喜愛，《NOWNEWS》推薦3大CP值神車給讀者。
📍三陽SYM「全新迪爵125」
三陽「全新迪爵125」在2026年2月銷售榜單中，奪得250c.c.以下油車第一名，1至2月銷售量已累積7874輛，市佔率8.2%。「全新迪爵125」是一款主打高省油性、大空間與強動力的「國民神車」，該車最大亮點在於搭載EnMIS引擎技術，首次搭配EnMIS雙火星塞異時點火系統，使油耗降低14%。
設計上同時注重日常通勤，擁有37.5L大車廂， 放入兩頂3/4安全帽外加兩件雨衣都還有剩，滿足生活置物所需，且前後座高最低，孩童也能輕鬆上下車，以及升級搭載USB充電座，騎車不怕沒電。全新迪爵125一輛價格約落在6萬-8萬，配合汰舊換新補助，最低入手價有機會跌到5萬多元，CP值極高。
山葉「Jog 125」奪得2026年2月銷售榜單中第5名，「Jog 125」是不少車主的入門輕型機車，主打輕巧又省油，僅 91kg的空車重搭配73.5cm低座，身材嬌小、女性騎士或新手都能輕鬆駕馭，是款針對都會通勤族所設計的高CP值國民代步神車，堪稱是機車界的長青樹。
機車部分還搭載7期環保BLUE CORE引擎，提供低噪音、低震動的騎乘體驗，平均油耗達57.6 km/L，符合1級能源效率。根據官網表示，一台建議售價不含牌險落在6萬6千元，目前若搭配汰舊優惠、官方購車金，最低入手價只要4萬7700元。
三陽「Woo 115」在本次排行奪得第8名佳績，1至2月銷售量已累積4102輛，市佔率3.86%。不同於其他車款，該車是款專為女性及日常代步設計的輕巧機車，主打「好騎、好載、好省油」的優勢，搭配日本京濱噴射系統、歐盟認證的獨家剎車系統，同時將引擎升級為115cc，不只一級油耗更環保，騎起來更快、更穩、更安全！
車身設計窄且座高低，適合不同身高，上下車更輕鬆，還具備同級車最大的21.6L置物車廂，多款配色粉嫩如粉紅、銀、淺棕、白等，在都會生活，對於年輕女性來說更有吸引力。每輛價格搭配汰舊換新補助，約落在6萬1000元初。