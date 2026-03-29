我是廣告 請繼續往下閱讀

2026機車界新寵兒！光陽「新K1 特仕版」每輛6萬元崛起賣翻

其中光陽新寵兒「新K1 特仕版」在今年初受到台灣車主關注，目前官方優惠一台最低價只要6萬初，還擁有1級省油效能，主打高CP值特點以黑馬之姿衝上月銷量第3名

▲光陽新K1 特仕版從去年12月上市之後，今年1月以及2月銷售量接連開出紅盤，排名已經上升到第三名，衝擊山葉勁戰七代以及三陽全新迪爵地位。（圖/光陽提供）

不只光陽國民車CP值高！2026上半年「3大小資神車」一次看

三陽SYM「全新迪爵125」

全新迪爵125一輛價格約落在6萬-8萬，配合汰舊換新補助，最低入手價有機會跌到5萬多元，CP值極高。

▲SYM全新迪爵125多次拿下市場熱銷車款冠軍，主打高省油性、大空間與強動力，是台灣人認證的「國民神車」。（圖/SYM官網）

山葉Yamaha「Jog 125」

根據官網表示，一台建議售價不含牌險落在6萬6千元，目前若搭配汰舊優惠、官方購車金，最低入手價只要4萬7700元。

▲山葉神車「Jog 125」十分熱銷、若搭配汰舊優惠、官方購車金，最低入手價只要4萬7700元，堪稱是通勤族最愛神車之一。（圖/山葉官網）

三陽SYM「Woo 115」

每輛價格搭配汰舊換新補助，約落在6萬1000元初。