夏日瘦身／重磅肥帥變身激瘦型男　剷脂秘訣無私大公開

炎炎夏日毒辣的太陽讓街上行人身上的衣服越穿越少，不管是逛街還是到海邊戲水，夏天正是型男靚女大秀身材的好時機，但要擁有人人稱羨的優質體態可不是嘴巴說說而已，平時下的功夫絕不能少。為了不要在夏日的伸展台上缺席，《NOWnews今日新聞》為男性讀者整理了幾位港、台男明星的瘦身密技，以杜汶澤、許孟哲、潘瑋柏、陳建州為例，看看他們是如何從胖胖的體型變身成為外貌可口的天菜男神，如港星杜汶澤以「雞胸蛋白減肥法」，半年甩掉28公斤肥肉，歌手潘瑋柏自創的「吃飯喝水減肥法」讓他2週速減6公斤，提供給讀者們參考。

杜汶澤 少量多餐狂吃蛋白質

46歲港星杜汶澤早年在銀幕上總是以胖嘟嘟的形象演出搶眼的綠葉角色，2013年電影《豪情3D》裡杜汶澤演出的AV男優一角有大量的裸露床戲，為此他下定決心減肥，靠著飲食控制搭配規律運動，讓他半年內狂減28公斤，不僅身材變得精壯結實，胸、腹肌線條明顯，性感的人魚線也讓粉絲驚艷不已。



▲杜汶澤在電影裡大多以胖胖形象示人，現在的他身材變得精壯結實。（圖／翻攝yamMovie、杜汶澤臉書 , 2018.06.14）

杜汶澤的減重原則是「三分靠運動、七分靠飲食」，認為吃東西才是關鍵，他平時每3小時就會進食，一天吃5至6餐、每次攝取足夠蛋白質，他說蛋白和雞胸肉因為攜帶方便，所以是首選，並透露一天會吃兩份水煮雞胸肉、12個蛋白「長肌」，杜汶澤說：「水煮的食物比較難下嚥，所以要改變『吃是一種享受』的觀念，取而代之想著『吃東西只是維持生命』的想法，這樣想就會更加堅持如此清淡的飲食方式。」



▲水煮雞胸肉和蛋白是杜汶澤減肥期間的首選美食。（圖／翻攝杜汶澤臉書 , 2018.06.14）

除此之外，他建議早上可吃麥片和麵包，過中午就不碰澱粉，並拒絕油和糖類，但一星期可以有一天選擇吃相對美味的物，例如牛柳或是生魚片，盡量以蒸、煮、烤來烹調食物，肉類的話只吃魚、雞、牛，其他少吃，並搭配每天1小時有氧運動、一周3至4天舉重，他呼籲大家別相信減肥產品，只相信自己的決心和紀律。一直到今天杜汶澤仍維持均衡飲食和健身習慣，就如他所說：「因為是你選擇健身，而健身從來不曾選擇過你！無怨無悔，這才是人生！大家都加油吧！」



▲杜汶澤瘦身前後判若兩人。（圖／翻攝杜汶澤臉書 , 2018.06.14）

許孟哲 食物過水搭配運動

32歲藝人許孟哲出道16年，本身就是易胖體質的他始終在跟體重對抗，曾因為渾圓身材被取「橘子豬」、「小飛象」等綽號，為此他吃過減肥藥，但後來不但復胖，情緒也因為服藥變得暴躁，後來許孟哲花了20萬元至減肥中心剷肉，雖然成功瘦身，但當兵時因為三餐不正常，退伍時又暴肥到98公斤，為重返演藝圈，他痛定思痛執行減肥計畫，靠著熱量控制以及一周7天滿滿的運動課程，讓他短短3個月剷脂12公斤。



▲許孟哲身高雖然有180公分，但易胖的體質讓他始終在跟體重對抗。（圖／翻攝許孟哲臉書 , 2018.06.14）

許孟哲每天至少打2個小時的泰拳，也會以冰上曲棍球、跑步、拳擊和散打等運動互相交替， 飲食方面，他依照營養師和健身教練建議，早餐喝低脂鮮奶加燕麥，再吃一顆水果（建議選擇蘋果、芭樂、番茄或火龍果等糖分較低），午餐吃茶葉蛋、沒有加美乃滋的御飯糰和一根香蕉，晚餐則沒有限制，但餐前會吃些堅果，且只吃8分飽，時間控制在8點前吃完，謝絕消夜及任何甜食、炸物。



▲本身是冰球國手的許孟哲靠著打球和拳擊消耗熱量。（圖／翻攝許孟哲臉書 , 2018.06.14）

針對無可避免的應酬和聚餐，許孟哲自有一套方法，例如吃火鍋會避開貢丸、餃類等加工食品，吃喜宴或熱炒則會將所有食物以熱水過油再吃，許孟哲坦言朋友剛開始會笑他，但「久了就習慣」，靠著意志力從原本98公斤、3個月瘦到86公斤，至今雖然工作忙碌，但他每天仍會給自己至少3小時的運動時間。



▲許孟哲已經擺脫「橘子豬」、「小飛象」等綽號，現在的他是身材標準的偶像美男。（圖／翻攝許孟哲臉書 , 2018.06.14）

潘瑋柏 飯前喝水增加飽腹感

37歲歌手潘瑋柏身高174公分，在演藝圈眾男明星當中，算不上是高個男，只要他稍微不忌口，外型就會「走山」，本身食量驚人的他除了不挑食，胃口也超好，自招最高紀錄一周吃四次火鍋、一餐可嗑掉6碗滷肉飯，心情不好也會靠吃來紓壓，讓他曾一度癡肥到84公斤，被好友唐志中虧是亞洲版「綠巨人浩克」，連楊丞琳都說他人生「不斷地在減肥」。但只要是發片或是演唱會前，潘瑋柏就會神速剷肉，靠著自創的一套「吃飯喝水法」，讓他兩周內甩掉6公斤肥油，成功從「潘胖」瘦回「潘帥」！



▲潘瑋柏總是以厚重的打歌服遮掩肉肉的身材，但他也曾經是可口的歌壇小鮮肉。（圖／翻攝潘瑋柏工作室、臉書 , 2018.06.14）

減肥期間潘瑋柏會要求自己每天至少喝下2000c.c.的水量，吃飯前則會先喝100c.c.的水，接著再緩慢進食，如此一來除了可以提高飽足感，還能加速食物分解消化，而三餐他會吃幾口白飯（以不餓的份量為原則），搭配水煮的牛肉或魚肉，以及大量的蔬菜和水果，有時也會喝黑咖啡消水腫，除此之外，潘瑋柏建議吃完東西後30分鐘內最好不坐著，也不要太晚進食。



▲為了減肥，潘瑋柏不得不捨棄他最愛的滷肉飯，改吃水煮餐。（圖／翻攝潘瑋柏臉書 , 2018.06.14）

潘瑋柏坦言美食能讓他心情變好，但只要是瘦身期絕對不碰最愛的滷肉飯和火鍋，也會逼自己吃平常不愛的蔬果，「不管如何食之無味，只要想到減肥後的一身輕鬆，就有信心減下去。」當然規律運動也不可少，潘瑋柏每周會有3次到健身房報到，每次運動一個半小時，如此魔鬼訓練，才讓他回復舞台上的俊帥模樣。



▲只要是工作宣傳期，潘瑋柏就會立刻從「潘胖」瘦回「潘帥」。（圖／翻攝潘瑋柏臉書 , 2018.06.14）

陳建州 客製化牛油早午餐

41歲藝人陳建州（黑人）從小就是個胖子，國小的時候因為又黑又胖異性緣極差，自嘲「女生沒吐我口水就不錯了」，後來因為想交女友和打籃球拚了命減肥，當時他午餐只吃一顆蘋果，晚上球隊訓練時，狂跑6000公尺，雖然因此變瘦，但因為手段太激烈，讓他染上急性肝炎，也因為一味的節食讓他後來又復胖，高中時體重飆到120公斤的他，靠著吃代餐和運動又瘦到90公斤。出道後的他雖身材還算標準，但2015年因為陪著老婆范瑋琪坐月子竟胖到100公斤，還被范范叨念，為了健康他調整飲食和作息，整整瘦了10公斤，成效顯著。



▲黑人小時候又黑又胖，為了交女友和打籃球才下定決心減肥。（圖／翻攝陳建州臉書 , 2018.06.14）

黑人也大方透露瘦身秘訣，為了減肥他嚴格控制飲食，不吃澱粉和醣類，也不喝任何飲料，特別的是他通常會吃早午餐，菜單則是大份量的牛排、蔬菜和3顆荷包蛋，外加大量的牛油，晚餐只喝大骨湯，也因為有了小孩後作息變正常，等兩個兒子都就寢，他就會滑滑步機或是打籃球30至50分鐘，讓他短時間內甩掉10公斤肥肉，連褲子都鬆到一個拳頭的寬度，令人佩服他的毅力。



▲靠著客製早午餐以及大量的運動，讓黑人成功甩掉10公斤肥油。（圖／翻攝陳建州臉書 , 2018.06.14）