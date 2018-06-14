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今日星正妹／霸王貝姬鍾愛拳擊有氧　也搞笑模仿卡通人物

攝影中心／台北報導2018/06/14 12:00

目前是廣告演員、Model 的 Beggie 貝姬外型冷酷，但聊天時就像鄰家女孩般親切；打起拳擊架式十足，卻也反差地會模仿逗趣卡通人物。除了拳擊有氧，Beggie 也喜歡重訓、極限運動及跑山。


▲Beggie 貝姬外型冷酷，打起拳擊架式十足。（圖／記者林柏年攝，2018.6.14）

Beggie 在去年十月因為學長介紹而開始接觸拳擊有氧，並且就愛上這項運動。Beggie 說，拳擊有氧不只可以消耗熱量、鍛鍊肌肉，更是讓她很好發洩的管道，抒發平日的壓力，且也比一個人重訓、健身好玩多了。


▲Beggie 在去年十月開始接觸拳擊有氧，並且就愛上這項運動。（圖／記者林柏年攝，2018.6.14）

採訪過程中，Beggie 冷不防模仿起蠟筆小新及櫻桃小丸子，不只讓採訪的我們當場笑歪，也感到驚艷，外型冷酷、熱愛拳擊有氧的她竟然也會模仿。Beggie 搞笑地說，從小她就喜歡看卡通，久而久之卡通人物的聲調就烙印在她腦海裡，並自然而然會發出這些聲音，她自己也覺得莫名其妙。


▲外型冷酷、熱愛拳擊有氧的Beggie 竟然也會模仿。（圖／記者林柏年攝，2018.6.14）

Beggie 最有自信的，是她的眼睛跟頭髮。對眼睛有自信，是因為朋友們常說她的眼睛是會放電且愛笑的迷人鳳眼；至於頭髮，Beggie原本並不喜歡，因為太多了，但周遭朋友很羨慕她的頭髮很多，因此也開始覺得頭髮多是件驕傲的事。


▲Beggie最有自信的，是她的眼睛跟頭髮。（圖／記者林柏年攝，2018.6.14）

Beggie 接觸Model工作，是因為經紀公司的幫忙，也很幸運滿多婚紗公司喜歡她的型，而開始接觸這個行業。不久後，也接觸了第一個廣告，是擔任夏于喬代言的內衣廣告替身，這次拍廣告的經驗也讓她印象深刻，因為穿著內衣褲在幾十個工作人員的片場工作將近20小時，讓她覺得好害羞。


▲Beggie從拍婚紗開始接觸Model工作。（圖／記者林柏年攝，2018.6.14）

除了拳擊有氧、重訓等運動，Beggie 也喜歡享受跑山的感覺。Beggie 說，開著愛車跑山的刺激速度感可以讓她放鬆，開到某個地方，坐下來喝杯咖啡、看看書及風景，非常relax。


▲Beggie喜歡享受開車跑山的感覺。（圖／記者林柏年攝，2018.6.14）

除了拍廣告、當 ModelBeggie 也有接觸戲劇的演出，近期她也有持續安排戲劇課程，精進自己的演技，目標是希望有朝一日可以報名金鐘獎。


 

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