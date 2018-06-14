被逼吃2次「水煮香蕉」　他怒譙賴清德：你自己吃過沒？

日前行政院長賴清德在臉書上 PO 文發表「香蕉新吃法」，推薦民眾可以把生香蕉帶皮水煮，再配醬油、大蒜一起食用，表示吃起來「養生又美味」。本月 12 日，名嘴謝寒冰則在節目上分別試吃了「水煮熟香蕉沾醬油大蒜」與「水煮生香蕉沾蒜蓉醬油」，吃完後他在臉書表示自己只有一個感想，就是想請教賴清德「你自己到底吃過沒？」
謝寒冰在 12 日於中天電視台政論節目《大政治大爆卦》中，試吃了水煮熟香蕉沾醬油、大蒜，只見他吞入口中並咀嚼幾下後，瞬間臉色大變；同樣參加節目的名嘴羅友志也吃了，吃完則表示「有點痛不欲生的感覺...」
▲謝寒冰在節目中試吃了水煮熟香蕉沾醬油、大蒜，瞬間臉色大變。（圖／翻攝自謝寒冰臉書, 2018.6.14）
事後謝寒冰在臉書上 PO 文透露，自己其實分別在兩個不同的政論節目中，試吃了水煮熟香蕉沾醬油、大蒜，以及水煮生香蕉沾蒜蓉醬油。兩種方式吃起來口感完全不同，「第一種香蕉是香蕉、沾醬是沾醬，完全不搭嘎，一整個怪異。第二種總算比較融合一些，但完全不像香蕉的味道，很像沒什麼特別的澱粉塊，吃起來都是蒜蓉醬的味道。」
最後謝寒冰也得出結論，表示「連我這種不愛吃香蕉與甜食的人，都覺得直接剝皮吃好吃多了。」他更痛罵：「死賴清德害我一天吃兩次這種鬼東西，你自己到底吃過沒啊？」