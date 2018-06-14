被逼吃2次「水煮香蕉」　他怒譙賴清德：你自己吃過沒？

日前行政院長賴清德在臉書上 PO 文發表「香蕉新吃法」，推薦民眾可以把生香蕉帶皮水煮，再配醬油、大蒜一起食用，表示吃起來「養生又美味」。本月 12 日，名嘴謝寒冰則在節目上分別試吃了「水煮熟香蕉沾醬油大蒜」與「水煮生香蕉沾蒜蓉醬油」，吃完後他在臉書表示自己只有一個感想，就是想請教賴清德「你自己到底吃過沒？」

謝寒冰在 12 日於中天電視台政論節目《大政治大爆卦》中，試吃了水煮熟香蕉沾醬油、大蒜，只見他吞入口中並咀嚼幾下後，瞬間臉色大變；同樣參加節目的名嘴羅友志也吃了，吃完則表示「有點痛不欲生的感覺...」