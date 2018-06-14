名家論壇》黃創夏／蔡英文即將「處決」蘇格拉底？

在蘇格拉底時代，古希臘流行著一個叫做詭辯師（Sophists) 的職業。詭辯師有點像今天的講演術，即在辯論和宣傳自己的觀點時，如何巧妙地使用華麗的詞藻（rhetoric）和咬文嚼字的技巧，用以吸引聽眾的眼球。

當年，希臘權貴在「詭辯師」簇擁下，逼蘇格拉底自殺；如今，在一大堆「律師」和「文青」蠱惑中，蔡英文同樣很可能會「處決」蘇格拉底‧‧‧

這種以控訴他人是「假新聞」，權貴者炮製的「公義、道德」入人於罪，甚至迫害人致死的歪風，正是當年古希臘文明急遽崩壞的特徵！

當心，老大姐正在注視著你，一不小心，你就可能要被「關三天」！

按照柏拉圖的說法，蘇格拉底所倡議的辯證法同詭辯術有著根本區別，在於前者使用理性思辯（rational reasoning）的方法，取代後者的感性判斷 （emotional judgment）。

前者以尋求觀點的真實性（truth）準則，取代後者的口才質量（Arete）準則。詭辯術對口才質量的評價標準，就是看演講者的嘴皮子功夫， 即演講術（oratory）。

蘇格拉底認為他會被搞到上法庭，正是他常在市場邊，向人請教問題，提出質疑，最後這些人常被問的啞口無言，圍繞在旁的年輕人也加以嘲笑。於是這些人，特別是一些名人，惱羞成怒，告到法庭來。

為何蘇格拉底要在市場邊到處質問人呢？據柏拉圖所描述的場景中，蘇格拉底說，他有一位朋友到神廟問卜，神喻竟然說，天底下最聰明的是蘇格拉底。蘇格拉底不相信，於是他到處找人問，他認為只要找到一個比他聰明的人，他就可以證明這個神喻是有問題的。

可是，當他逐一詢問每一個城邦中受敬重的人，包括工匠、詩人、政治家等，他發現，自己確實比較聰明。因為，比起他們，蘇格拉底知道自己不知道，可是這些人卻自以為知道。就是這個「無知之知」，讓這些被問的人，對蘇格拉底不會有好感，恨之入骨。

於是，這些「詭辯師」的「感性判斷」和嘴皮子功夫快要罩不住了，他們利用權勢，訂定法令，把蘇格拉底逮到法庭上被修理！

歷史不該重演，如果重演，不是鬧劇就悲劇，而目前要由當權者來判斷「假新聞」的那些「律師」和「文青」，正是打算要繼續「處決」蘇格拉底‧‧‧

悲哀啊，律師和文青當道的台灣，自由民主正在變質，理性論辯的環境正淪喪，正如古雅典文明一樣，不論過去的文化多麼輝煌，崩壞一發生，就再也無法逆轉！

更可悲的是，台灣曾經有過的努力，都要隳壞了‧‧‧

這個星期，全世界矚目的焦點，當然是「川金會」，看著金正恩得意洋洋，和川普平起平坐，不禁感傷‧‧‧

當年，要不是張憲義的背叛，台灣也不會像今日般任人宰割！

望著李顯龍自信滿滿宣示新加坡絶對有能力當「中立國家」，則悲從中來！

當年，要不是一堆法政人員別有用心，中止了「國防自主」，浪費了一整代最傑出的理工頭腦，台灣也可以有能力和新加坡一樣，做一個「東亞的以色列」，誰都不能欺負她！

曾經，亞洲各國都在問：「台灣能，我們為什麼不能？」李光耀丶朴正熙都來台灣取經。

接下來，台灣變「謙虛」了，先問「新加坡能丶台灣為什麼不能？」然後「南韓能，台灣為什麼不能？」

更「謙卑、謙卑、再謙卑」的是，從「小心，不要變成下一個菲律賓」，現在反而在各國中成為「小心，不要變成下一個台灣！」

哎！「工程師治國」和「律師治國」差異竟如此大；而「文青治國」更不堪了！

●作者：黃創夏／資深媒體人

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