侯友宜陷文大宿舍爭議　洪耀福：捐出來當社會住宅

國民黨新北市長參選人侯友宜近期陷入文大宿舍爭議，受封「101包租公」，日前又爆出新北市副祕書長邱敬斌赴北市府都發局「關說」，對此，民進黨祕書長洪耀福今（14）日表示，侯友宜的命脈被掐在別人的手上，最佳的解套方式，就是仿效當年蘇嘉全的農舍事件，把宿舍捐出來當作社會住宅，「要捨得啦。」

洪耀福表示，侯友宜身為卸任副市長，竟然可以派人到北市府關說，這是件很奇怪的事情，侯友宜公開講說，這件事要文化大學自己出來說明，如果都是太太的事情，那為何這麼著急找人關說？他的動作顯示自己在政治上不夠老練，所以常常會漏餡，裝得不在乎的樣子，但很多動作透露自己很著急，「老刑警在政治上還是很生嫩。」