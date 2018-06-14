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政治

侯友宜陷文大宿舍爭議　洪耀福：捐出來當社會住宅

記者林仕祥／台北報導2018/06/14 17:05
▲民進黨祕書長洪耀福表示，國民黨新北市長參選人侯友宜命脈掐在柯文哲手上，最佳的解套方式，就是仿效當年蘇嘉全的農舍事件，把宿舍捐出來當作社會住宅。（圖／林仕祥攝 , 2018.6.14）
▲民進黨祕書長洪耀福表示，國民黨新北市長參選人侯友宜命脈掐在柯文哲手上，最佳的解套方式，就是仿效當年蘇嘉全的農舍事件，把宿舍捐出來當作社會住宅。（圖／林仕祥攝 , 2018.6.14）

國民黨新北市長參選人侯友宜近期陷入文大宿舍爭議，受封「101包租公」，日前又爆出新北市副祕書長邱敬斌赴北市府都發局「關說」，對此，民進黨祕書長洪耀福今（14）日表示，侯友宜的命脈被掐在別人的手上，最佳的解套方式，就是仿效當年蘇嘉全的農舍事件，把宿舍捐出來當作社會住宅，「要捨得啦。」

洪耀福表示，侯友宜身為卸任副市長，竟然可以派人到北市府關說，這是件很奇怪的事情，侯友宜公開講說，這件事要文化大學自己出來說明，如果都是太太的事情，那為何這麼著急找人關說？他的動作顯示自己在政治上不夠老練，所以常常會漏餡，裝得不在乎的樣子，但很多動作透露自己很著急，「老刑警在政治上還是很生嫩。」

洪耀福開玩笑的說，他很好奇一位有101間套房的人，為何還要出來選舉？侯友宜回去一定會被太太跪算盤，罵說「都是你要選舉，不選舉還有每年2000萬租金這麼爽的事情」，現在因為選舉通通被抖出來，「所以權力還是很迷人，很難抗拒權力。」

洪耀福指出，侯友宜現在的命脈掐在台北市長柯文哲手中，所以侯的確相當危險，柯文哲在這之中可大可小，如果侯的命脈不是被柯掐住，幹嘛要找人去北市府關說？奉勸侯仿效當年蘇嘉全的農舍事件，把文大宿舍捐出來當社會住宅，對自己的選情也會有幫助。

關鍵字洪耀福侯友宜文大宿舍蘇嘉全柯文哲
保政治生命　洪耀福勸林為洲這樣做濫權羈押邱義仁？陳師孟調查特偵組

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