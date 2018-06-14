阿喜打敗眾星晉升女主角　新戲演百斤胖子難度高

新加坡電影《超磅名模》今（14）日舉辦卡司發布會，由於該片導演李慧嫻在2016年拍出賣座片《最佳伙伴》，轟動的盛況猶如當年的《海角七號》，故新片選角讓新、台兩地的演員搶破頭，而最終男女主角由台灣演員黃鴻升、阿喜雀屏中選，阿喜當初在試鏡時因一雙大眼和天生喜感讓導演印象深刻而入選，為此阿喜還特地飛到美國為新戲前置，也已在新加坡租房，將展開為期三個月的拍攝期，她也希望自己能以最快的速度進入狀況，以達到導演對她的要求。



▲阿喜在新戲演出一百多公斤的胖子，挑戰極大。（圖／天晴娛樂提供 , 2018.06.14）