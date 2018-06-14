阿喜打敗眾星晉升女主角　新戲演百斤胖子難度高

新加坡電影《超磅名模》今（14）日舉辦卡司發布會，由於該片導演李慧嫻在2016年拍出賣座片《最佳伙伴》，轟動的盛況猶如當年的《海角七號》，故新片選角讓新、台兩地的演員搶破頭，而最終男女主角由台灣演員黃鴻升、阿喜雀屏中選，阿喜當初在試鏡時因一雙大眼和天生喜感讓導演印象深刻而入選，為此阿喜還特地飛到美國為新戲前置，也已在新加坡租房，將展開為期三個月的拍攝期，她也希望自己能以最快的速度進入狀況，以達到導演對她的要求。
▲阿喜在新戲演出一百多公斤的胖子，挑戰極大。（圖／天晴娛樂提供 , 2018.06.14）
導演李慧嫻表示，新片是部會讓人掉淚的喜劇，而片中女主角有百分之八十要用眼神表演，難度頗高，當初所有的試鏡帶中，阿喜的影片是唯一讓她笑出來的表演，加上阿喜有雙大眼睛，讓她最後順利拿下角色，阿喜表示，在發布會現場聽到自己的名字被主持人念出來讓她情緒激動，但角色的難度極大，不但要特殊化妝演出一百多公斤的胖子，還要接受名模的台步訓練，讓她直說是從影以來最高難度的挑戰，還笑說三個月的準備及拍攝時間根本不夠。
▲阿喜（中）和黃鴻升（左）出席新戲卡司發布會。（圖／天晴娛樂提供 , 2018.06.14）