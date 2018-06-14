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娛樂

T.O.P吸毒女友爆料　曾跟BTS上夜店

記者陳雅蘭／綜合報導2018/06/14 19:28
▲韓瑞熙爆料V未成年上夜店，遭粉絲砲轟。（圖／翻攝韓瑞熙IG、BTS Twitter , 2018.6.14）
▲韓瑞熙爆料V未成年上夜店，遭粉絲砲轟。（圖／翻攝韓瑞熙IG、BTS Twitter , 2018.6.14）

BIGBANG成員T.O.P去年6月爆出與女練習生韓瑞熙在前年10月呼麻，事件平息一陣子後，韓瑞熙近日直播的言論再度惹怒粉絲，她透露，5年前曾跟YG的模特兒相約夜店，對方當時還帶著未成年的防彈少年團成員V（金泰亨）前來，但強調「沒發生什麼特別的事」，引起網友高度討論。

韓瑞熙近日在IG直播與網友互動，透露5年前曾約「YG K+」的模特兒金基範相約夜店碰面，當時他還帶著V前來，但表示：「真的沒什麼特別的事情，真的沒有！」此時收看的觀眾就提問「當時是未成年嗎？」她則回：「我是不清楚，畢竟我離未成年已經好一段時間，但V我就不知道了。」一番言論引起BTS粉絲不悅，紛紛在她IG開罵。


▲韓瑞熙稱5年前曾跟金基範、V上夜店。（圖／翻攝아이돌 이슈臉書 , 2018.6.14）

直播結束後，金基範透過公司反駁韓瑞熙的言論，承認跟V是認識的關係，但強調「沒帶過他去夜店」，並表示雖然跟韓瑞熙認識，不過兩人從未私下交流過；而事後韓瑞熙則在IG發文推翻說詞，指V當時並非未成年，想平息粉絲怒火，她說：「ARMY們（粉絲名）別吵架，我愛你們，不會對你們提告的，這都是我的錯。」


▲金基範（左）與V是朋友。（圖／翻攝IG , 2018.6.14）

 

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