T.O.P吸毒女友爆料　曾跟BTS上夜店

BIGBANG成員T.O.P去年6月爆出與女練習生韓瑞熙在前年10月呼麻，事件平息一陣子後，韓瑞熙近日直播的言論再度惹怒粉絲，她透露，5年前曾跟YG的模特兒相約夜店，對方當時還帶著未成年的防彈少年團成員V（金泰亨）前來，但強調「沒發生什麼特別的事」，引起網友高度討論。

韓瑞熙近日在IG直播與網友互動，透露5年前曾約「YG K+」的模特兒金基範相約夜店碰面，當時他還帶著V前來，但表示：「真的沒什麼特別的事情，真的沒有！」此時收看的觀眾就提問「當時是未成年嗎？」她則回：「我是不清楚，畢竟我離未成年已經好一段時間，但V我就不知道了。」一番言論引起BTS粉絲不悅，紛紛在她IG開罵。