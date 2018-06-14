影／馬東石化身「馬可愛」　用肌肉比愛心狂喊：我愛你

韓國電影《冠軍大叔》今（14）日舉辦首映會，請到李沛旭、JR紀言愷、祖雄力挺站台，他們現場除了教大家如何訓練完美身材、鍛鍊出力拚馬東石「大肌肌」，也分享了激勵人心的小故事；而無法到場的主角馬東石也特地錄製一段問候影片，希望大家多多支持這部作品，並萌喊「我愛你」，模樣十分逗趣。

38歲的李沛旭跟馬東石一樣，有著健壯的體格，因而受封「台版馬東石」。他相當滿意自己的背肌，最擅長單手抓單槓，也表示是對方的粉絲，看過馬東石不少電影作品，喊話很想看看本人；JR透露，看完電影後，因為片中的女童星太可愛，所以「想生一個女兒」，更表示看到馬東石努力苦練的場景，就想到從前練舞時的障礙，希望不管男孩或男人，碰到難題都要堅持下去；祖雄覺得電影很勵志，透露爸爸也是運動員兼健美選手，曾在他在工作上碰到困惑時，常說「開始了就要堅持下去」，自己至今仍非常認同此說法。