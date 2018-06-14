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娛樂

影／馬東石化身「馬可愛」　用肌肉比愛心狂喊：我愛你

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/14 20:58

韓國電影《冠軍大叔》今（14）日舉辦首映會，請到李沛旭、JR紀言愷、祖雄力挺站台，他們現場除了教大家如何訓練完美身材、鍛鍊出力拚馬東石「大肌肌」，也分享了激勵人心的小故事；而無法到場的主角馬東石也特地錄製一段問候影片，希望大家多多支持這部作品，並萌喊「我愛你」，模樣十分逗趣。

38歲的李沛旭跟馬東石一樣，有著健壯的體格，因而受封「台版馬東石」。他相當滿意自己的背肌，最擅長單手抓單槓，也表示是對方的粉絲，看過馬東石不少電影作品，喊話很想看看本人；JR透露，看完電影後，因為片中的女童星太可愛，所以「想生一個女兒」，更表示看到馬東石努力苦練的場景，就想到從前練舞時的障礙，希望不管男孩或男人，碰到難題都要堅持下去；祖雄覺得電影很勵志，透露爸爸也是運動員兼健美選手，曾在他在工作上碰到困惑時，常說「開始了就要堅持下去」，自己至今仍非常認同此說法。


▲JR紀言愷（左起）李沛旭、祖雄示範如何訓練出完美身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.14）

電影主角馬東石因為繁忙的工作，今無法出席電影首映會，但他特地錄製影片問候台灣影迷，得知台粉總是熱情的支持他，所以感到非常幸福，無法親自跟大家見面覺得非常抱歉，喊話下次一定會跟影迷們相會，並表示《冠軍大叔》是他的夢想題材電影，除了比腕力，也充滿溫馨片段，熱血不失溫暖，希望大家會喜歡。話說完，馬東石在影片最後再度化身「馬可愛」，猛比愛心手勢狂喊「我愛你」，十分俏皮。電影將於6月15日在台上映。


▲韓國電影《冠軍大叔》首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.14）

關鍵字冠軍大叔馬東石jr紀言愷李沛旭祖雄
「冠軍大叔」首映 　健身型男站台GAI邀歌迷合唱　頑童現身力挺

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