軍武》克拉克21　美媒評比為終極的軍用手槍

根據「國家利益」(National Interest)網站報導，美國陸軍在19世紀採用.38左輪手槍作為制式手槍，但是在1899年至1902年與菲律賓土著發生的衝突中，發現左輪手槍的子彈無法擊倒磕了藥的土著戰士，因此尋求更大口徑的手槍。1911年由槍匠白朗寧( John Moses Browning )設計的手槍獲選新一代制式手槍，稱為M1911手槍，又稱45手槍。

由於9公厘子彈威嚇力不足，因此許多國家軍警開始回頭採用.45ACP(0.45英吋)子彈。奧地利克拉克( Glock )公司在推出Glock 17手槍獲得好評後，推出採用.45ACP子彈的Glock 21手槍。美國媒體評比它可能是最終極的軍警用手槍。

M1911與改良型M1911A1手槍一直服役至1980年代中期，才被採用9公厘子彈的M9手槍取代，9公厘子彈雖然較為輕便好攜帶，但是卻有威嚇力不足的缺點，執法單位發現許多嫌犯中槍後仍能反抗，因此開始回頭採用.45ACP子彈。Glock公司在1990年代推出Glock 21手槍，爭取軍方與執法單位訂單。

Glock 21手槍重38.48盎司，比 M1911的42盎司輕，彈夾可裝填10發子彈，也比M1911的7發彈夾容量大。2007年又推出改良型 Glock 21 SF手槍，SF意為短底把（Short Frame），主要是縮短握把，以方便手掌較小的使用者能夠觸及並且操作扳機。

「國家利益」網站認為，GLOCK 21手槍可說是經典與現代的結合，採用塑膠聚合物材質，能夠大幅減輕槍隻重量，卻又是能滿足愛用大口徑手槍子彈的使用者。

不過，國軍仍編好9公厘子彈，國防部2018年起將編列3億6862萬多元，分5個年度採購1萬404把新的9公厘手槍，已汰換服役超過一甲子的45手槍。