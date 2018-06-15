婦手掌異常黑　罕見愛迪生氏病作祟

亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師徐盛邦表示，李女因罹重症肌無力，免疫系統比一般人脆弱，但一直服用藥物控制良好，長年下來與疾病和平共處，往年因夏季農忙曬黑，冬天過後皮膚總能白回來，但今年皮膚卻比往常更黑，以為是最近高溫炎熱，戶外紫外線破表造成，便不以為意。

台中58歲李女士本身為重症肌無力患者，以往夏天務農曬黑後，總在冬天白回來，但今年冬天結束，卻發現皮膚比往常黑、也容易感到疲倦，原本不以為意，直到月前得腸胃炎，因暈眩被送往急診，檢查發現原來是「原發性腎上腺機能不全」所致，經藥物治療後，幾天內疲倦感完全消失，治療3個月後皮膚也慢慢白回來。

不過近來李小姐發現本身更容易疲倦，尤其3月中感染腸胃炎，成天上吐下瀉，越來越不舒服，甚至整個人快要暈過去，因而被送到急診，檢查發現，李小姐血壓偏低，收縮壓不到90毫米汞柱，尤其體內鈉離子很低，鉀離子很高，抽血報告顯示血中的皮質醇指數僅1.3，而「促腎上腺皮質激素」數值竟比正常人多10倍以上，故確診為「原發性腎上腺機能不全」。

經透過可體松李女症狀恢復顯著，不但疲倦感全然消失，皮膚也慢慢白了回來。

徐盛邦介紹，「原發性腎上腺機能不全」（又名愛迪生氏病）是一種罕見的內分泌疾病，台灣約每10萬人口中有一例，多因自體免疫失調，使得腎上腺皮質遭到破壞，症狀包括皮膚色素沉著、容易疲倦、血壓偏低、身體電解質異常（鈉離子低，鉀離子高）等，美國總統甘迺迪亦曾患此病，而此病是由英國醫師湯瑪斯·愛迪生於1855年首先描述。

徐盛邦指出，此疾病在身體表現最明顯是黑色素增加，除了受陽光照射處會變黑，甚至產生斑點外，身體一些受壓處及易摩擦處（如手肘、膝蓋、皮帶摩擦處），甚至沒有照到陽光的部位（如掌紋、嘴唇內側、牙齦），都可能出現色素沉澱，通常補充可體松和鹽皮質素即能改善。

徐盛邦提醒，民眾若患有已知的自體免疫疾病，合併出現疲倦、低血壓及皮膚變黑等症狀，便應赴醫詳盡檢查；若為「原發性腎上腺機能不全」患者，平時外出應隨身攜帶卡片，詳載病名及所使用的藥物，已備意外發生時，醫護人員可做適當的處置和治療。