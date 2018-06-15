NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈巨乳Hebe！穿比基尼秀D奶身材大婚當晚　女星兒媳爆性愛片流出8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
生活

「拔吸管」掀軒然大波　始作俑者直指這個人

生活中心／台北報導2018/06/15 12:48
▲「用湯匙喝珍奶」發言惹議後，環保署官員李宜樺持續在個人臉書發文捍衛限制塑膠吸管政策。（圖／翻攝自李宜樺臉書)
▲「用湯匙喝珍奶」發言惹議後，環保署官員李宜樺持續在個人臉書發文捍衛限制塑膠吸管政策。（圖／翻攝自李宜樺臉書)

近期為了禁止使用塑膠吸管議題炒得沸沸揚揚，各種經典語錄接連出籠、質疑聲不斷。透過大數據分析發現，環保署剛拋出這項議題時，網路討論聲量微弱，在支持環保理念下，並未引發民眾太大的反彈，直到有環保署官員拋出珍珠奶茶「可以用湯匙喝」，瞬間引爆熱烈討論，成為這波「限塑令」遭砲轟的始作俑者。

拯救海龜錯了嗎？日前一張張海龜鼻氣管插進吸管的照片以及影片流出，令人不忍卒睹，為了落實海洋減塑目標，環保署預告，明（ 2019 ）年 7 月起，大型餐飲連鎖業者等 4 大行業內用飲品將不得提供一次用吸管，近期引爆民眾高度不滿。不過事實上，為了環保，許多人願意配合政策，不滿的是政府缺乏配套，以及官員、立委「幹話」不斷令人難以信服。


▲海洋塑膠垃圾充斥，保育人士拯救海龜的畫面令人不忍卒睹。（圖／翻攝自YouTube)

網路溫度計透過大數據分析發現，這項政策 2 月就已經拋出，當天網路聲量只有 57 筆，並未引發太大反彈。直到 6 月 10 日，環保署官員李宜樺被問到沒吸管怎麼喝珍珠奶茶時，以「可以用湯匙喝啊」回應，瞬間引爆珍珠迷不滿，各種質疑以及批評聲浪大量湧入，一天衍生高達 8200 多筆網路聲量，可說是此次吸管事件的始作俑者。


▲隨著官員幹話出籠，讓這波限制塑膠吸管議題吵得更加火熱。（圖／取自網路溫度計)

以大數據觀察近 1 年環保筷、環保杯以及環保吸管在網路上的聲量，環保吸管的負面聲量占 16.28% 並不算高，常見粉絲團舉辦送環保吸管活動，也能成功吸引到大批網友參加，可見民眾並非不認同減少塑膠使用量，網友對限塑令的批評其實來自對政策本身的質疑。

而這波「拔吸管」爭議，除了李宜樺發言被批評，民進黨立委林靜儀、環保署副署長詹順貴等人力挺湯匙挖珍珠也遭到爆轟，招致更大爭議，隨後蔡英文總統則發表不認同湯匙喝珍奶看法，並認為這是未成熟政策，應該對外說明清楚，最後「拔吸管」措施是否如期上路或又出現髮夾彎，仍需要持續觀察。

關鍵字環保署塑膠吸管珍珠奶茶李宜樺海龜網路溫度計
台灣經典飲品　三大美食家力推這味

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan