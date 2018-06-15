「拔吸管」掀軒然大波　始作俑者直指這個人

近期為了禁止使用塑膠吸管議題炒得沸沸揚揚，各種經典語錄接連出籠、質疑聲不斷。透過大數據分析發現，環保署剛拋出這項議題時，網路討論聲量微弱，在支持環保理念下，並未引發民眾太大的反彈，直到有環保署官員拋出珍珠奶茶「可以用湯匙喝」，瞬間引爆熱烈討論，成為這波「限塑令」遭砲轟的始作俑者。
拯救海龜錯了嗎？日前一張張海龜鼻氣管插進吸管的照片以及影片流出，令人不忍卒睹，為了落實海洋減塑目標，環保署預告，明（ 2019 ）年 7 月起，大型餐飲連鎖業者等 4 大行業內用飲品將不得提供一次用吸管，近期引爆民眾高度不滿。不過事實上，為了環保，許多人願意配合政策，不滿的是政府缺乏配套，以及官員、立委「幹話」不斷令人難以信服。
▲海洋塑膠垃圾充斥，保育人士拯救海龜的畫面令人不忍卒睹。（圖／翻攝自YouTube)
網路溫度計透過大數據分析發現，這項政策 2 月就已經拋出，當天網路聲量只有 57 筆，並未引發太大反彈。直到 6 月 10 日，環保署官員李宜樺被問到沒吸管怎麼喝珍珠奶茶時，以「可以用湯匙喝啊」回應，瞬間引爆珍珠迷不滿，各種質疑以及批評聲浪大量湧入，一天衍生高達 8200 多筆網路聲量，可說是此次吸管事件的始作俑者。
▲隨著官員幹話出籠，讓這波限制塑膠吸管議題吵得更加火熱。（圖／取自網路溫度計)
以大數據觀察近 1 年環保筷、環保杯以及環保吸管在網路上的聲量，環保吸管的負面聲量占 16.28% 並不算高，常見粉絲團舉辦送環保吸管活動，也能成功吸引到大批網友參加，可見民眾並非不認同減少塑膠使用量，網友對限塑令的批評其實來自對政策本身的質疑。
而這波「拔吸管」爭議，除了李宜樺發言被批評，民進黨立委林靜儀、環保署副署長詹順貴等人力挺湯匙挖珍珠也遭到爆轟，招致更大爭議，隨後蔡英文總統則發表不認同湯匙喝珍奶看法，並認為這是未成熟政策，應該對外說明清楚，最後「拔吸管」措施是否如期上路或又出現髮夾彎，仍需要持續觀察。