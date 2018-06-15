「拔吸管」掀軒然大波　始作俑者直指這個人

近期為了禁止使用塑膠吸管議題炒得沸沸揚揚，各種經典語錄接連出籠、質疑聲不斷。透過大數據分析發現，環保署剛拋出這項議題時，網路討論聲量微弱，在支持環保理念下，並未引發民眾太大的反彈，直到有環保署官員拋出珍珠奶茶「可以用湯匙喝」，瞬間引爆熱烈討論，成為這波「限塑令」遭砲轟的始作俑者。

拯救海龜錯了嗎？日前一張張海龜鼻氣管插進吸管的照片以及影片流出，令人不忍卒睹，為了落實海洋減塑目標，環保署預告，明（ 2019 ）年 7 月起，大型餐飲連鎖業者等 4 大行業內用飲品將不得提供一次用吸管，近期引爆民眾高度不滿。不過事實上，為了環保，許多人願意配合政策，不滿的是政府缺乏配套，以及官員、立委「幹話」不斷令人難以信服。