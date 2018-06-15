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娛樂

有片／BTS唱〈春日〉想台粉　Irene當拼盤主持人

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/15 13:21

南韓SBS電視台與台灣主辦規畫的拼盤演唱會將於7月7日在南港展覽館登場，除了日前宣布的表演陣容防彈少年團（BTS）、iKON、MAMAMOO、Red Velvet、SEVENTEEN、VIXX等六組藝人，今（15）日在祭出驚喜，Red Velvet的隊長Irene將攜手Seventeen的珉奎擔任演唱會主持人，除了表演，也會與現場觀眾互動。

距離登台開唱倒數22天，出席的藝人也紛紛錄製影片催票。BTS去年10月在林口開唱，隊長RM坦言當時回憶歷歷在目，很開心能再次與台灣ARMY（粉絲名）共創回憶，J-hope更唱起〈Spring Day〉歌詞「好想你」，嘴甜表示想念台灣粉絲；同樣也在去年來台開唱的SEVENTEEN、MAMAMOO、VIXX紛紛表示想念台灣粉絲，並問候大家過得如何，期待與大家再次相遇。


▲VIXX（左上起）SEVENTEEN、MAMAMOO、BTS、Red Velvet、iKON。等六組藝人7月攻台開唱。（圖／JUSTLIVE , 2018.6.15）

Red Velvet今年四月才隨師姐太妍、BTOB等人來台出席拼盤演唱會，時隔兩個半月時間，即將再度登台會粉絲，不過當時活動獨缺趕拍戲的Joy，這次終於能看見完整體演出，帶來新歌與歌迷同歡。此外，隊長Irene更是活動主持人，表現令人期待；iKON前年曾來台舉辦巡迴演唱會，睽違2年多時間，終於再度登台見iKONIC（粉絲名），屆時有望表演新專輯的夯曲〈Love Scenario〉，該作品一月發表就攻佔排行排第一名數周，目前仍在百名榜單第32名，人氣不可擋，粉絲可拭目以待。

SBS《SBS SUPER CONCERT IN TAIPEI》將於7月7日晚上7點在南港展覽館開唱，門票共有7800、6500、5800、4800、4000、3800、3200、2600、2200九種，將於6月16日下午1點在KKTIX、全家便利商店開賣，更多活動資訊可至主辦臉書查詢。


▲Red Velvet的隊長Irene（左）將攜手Seventeen的珉奎擔任演唱會主持人。（圖／JUSTLIVE , 2018.6.15）

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