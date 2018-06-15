有片／BTS唱〈春日〉想台粉　Irene當拼盤主持人

南韓SBS電視台與台灣主辦規畫的拼盤演唱會將於7月7日在南港展覽館登場，除了日前宣布的表演陣容防彈少年團（BTS）、iKON、MAMAMOO、Red Velvet、SEVENTEEN、VIXX等六組藝人，今（15）日在祭出驚喜，Red Velvet的隊長Irene將攜手Seventeen的珉奎擔任演唱會主持人，除了表演，也會與現場觀眾互動。

距離登台開唱倒數22天，出席的藝人也紛紛錄製影片催票。BTS去年10月在林口開唱，隊長RM坦言當時回憶歷歷在目，很開心能再次與台灣ARMY（粉絲名）共創回憶，J-hope更唱起〈Spring Day〉歌詞「好想你」，嘴甜表示想念台灣粉絲；同樣也在去年來台開唱的SEVENTEEN、MAMAMOO、VIXX紛紛表示想念台灣粉絲，並問候大家過得如何，期待與大家再次相遇。