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中央社

陳文儀：中國創造非典型關稅障礙 不能接受

中央社2018/06/15 14:54
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者胡玉立多倫多14日專電）新任駐加拿大代表陳文儀今天表示，中國要求加航等私人企業改變台灣名稱，否則施加處罰的作法，是在自由經濟貿易中創造「非典型關稅障礙」不良先例，不可接受。

陳文儀今天接受中央社記者專訪指出，他接任駐加拿大代表的首要推動工作，是積極推動台加洽簽「投資保障協議」（FIPA），要讓加拿大明白，擴大台加經貿交流基本面，符合雙邊利益。政府也將努力爭取加拿大支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）成為新會員。

談及加航事件，陳文儀表示，加拿大台僑今天自發性前往加航總部抗議，是民主社會的正常實踐。政府也將利用各種機會，持續不斷向加國政府、國會友人和企業充分溝通、表達嚴正立場，強調中國創造的「不良先例」，是不可以被接受的。我們也向加國政府表明，有其他國家政府明確支持企業、堅定立場，值得加拿大政府效法。

陳文儀4日抵達渥太華履新，今晚接受渥太華僑界設宴迎新。陳文儀自1990年進入外交部服務，在接任駐加代表前，原任外交部亞太司司長，曾任駐馬紹爾群島共和國大使、駐多倫多台北經文辦事處長、外交部北美司副司長等職。過去另曾派駐比利時、巴拿馬等國。

陳文儀表示，歷任代表打下了台加關係基礎，然而，「台加雙方對彼此的認知，仍然需要補強」。

他指出，對台灣來說，加拿大距離似乎比較遠，雙方過去也沒有那麼重視彼此的貿易地位。然而，在國際局勢快速變遷、隔壁（美國）市場也很困難的情況下，想適度分散市場、抓住貿易機會，台灣絕對是加拿大重要的合作夥伴。

陳文儀說：「台灣近年來推動南向政策，台商在東南亞投資量驚人，投資力道強勁。台加不只可以強化雙邊貿易，台灣更可以扮演東西方貿易、交通航空樞紐，成為加拿大開拓東亞、東南亞、南亞和大洋洲市場的合作夥伴。」

此外，台灣擁有很多「巧實力」，台灣企業也別忘了「好朋友」美國之外，還有一個身形強大的國家加拿大，許多產業都和台灣互補，可以相輔相成。

巧實力（Smart power）是指結合硬實力和軟實力的致勝策略能力。

陳文儀同時指出，國際民航組織（ICAO）明年將在蒙特婁舉行3年一度的大會，世界各國都明白台灣的存在不容忽視，但台灣卻仍無法合理參與ICAO的各項活動。我們會在大會舉行前，與所有理念相近的國家充分溝通，爭取全面支持。（編輯：陳惠珍）1070615

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