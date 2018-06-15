廣編／「許總」現身鬥牛霸決賽　尋找下一位林書豪

一場精采球賽不僅比賽中球員們大秀球技令人直呼過癮外，現場球評以詼諧有趣又不失專業的方式播報，也是比賽中的一大亮點。今年總決賽特別邀請6度獲得SBL年度最佳教練-富邦勇士隊總教練「許總」搭配年輕熱血、風格幽默的明星主播擔任高中及大專男子組冠軍戰的球評，不僅為年輕選手們加油打氣，相信二位也將替競爭激烈的賽況增添不少精采內容。

炎熱的夏天就是要揮灑青春汗水，經過數周的激烈競賽，2018「純喫茶Try it鬥牛霸」來自全國各地國、高中及大專晉級隊伍，即將於6/16(六)在台灣師範大學校本部體育館4樓挑戰總冠軍，預期將吸引上千名粉絲於現場為支持隊伍加油打氣，將賽況帶入最高潮。

每年中場活動「Try it魔王挑戰賽」的關主總是讓參賽者既期待又怕受傷害，主辦單位今年邀請到UBA新任MVP陳昱瑞、禁區戰將王柏智，以及球場上飆速也飆分的當家控衛楊盛硯三位就讀國體大的UBA冠軍選手鎮守現場，而其中的陳昱瑞，今年憑著個人絕佳球技在UBA決賽中攻下全場最高分，不僅帶領球隊奪得隊史首冠，更替自己拿到MVP獎項。不論你是媲美Curry外線能力的三分射手，還是擁有如LBJ一樣的全能球風，都歡迎現場報名Try it魔王挑戰賽，而主辦單位還特別準備了拍立得相機，將贈送挑戰成功的參賽者與三大球星的簽名合照，而後這三位魔王級UBA球星也將在活動最後，與大專男子組冠軍隊伍進行一場精采的鬥牛賽。

而活動現場除了各隊精采的PK賽事外，還有混合投籃、三分球大賽、一球入魂及HBL籃球教室的中場競賽活動等你來挑戰。而今年主辦單位還製作了活動闖關卡發給現場的民眾，只要闖關完成並將闖關卡投入摸彩箱，於12:50頒獎前還在現場者，就可有機會得到三大魔王球星的簽名球。對於無法親臨現場的球迷朋友，主辦單位當天將在FB粉絲頁開直播活動，只要於12:00-12:50進FB粉絲頁觀看並留言，就有機會獲得HBL球星簽名球。

面對夢想，無畏懼的勇往直前、接受挑戰才是令人引以為傲的熱血精神。「純喫茶Try it鬥牛霸」透過籃球競賽鼓勵年輕人在面對挑戰時，都能保持努力不懈的拚勁，體會「勇敢Try it」真諦！