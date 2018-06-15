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娛樂

女網紅認了與胡一天開房　曝私密錄音檔毀男神形象

娛樂中心／綜合報導2018/06/15 15:27
▲大陸鮮肉男星胡一天外型俊帥。（圖／翻攝胡一天微博 , 2018.06.15）
▲大陸鮮肉男星胡一天外型俊帥。（圖／翻攝胡一天微博 , 2018.06.15）

去年演出電視劇《致我們單純的小美好》的24歲大陸鮮肉男星胡一天，大眼濃眉唇紅齒白長相優質，被粉絲受封新生代男神，豈料近日被爆出帶長髮辣妹開房間，疑似監視器影像和親密對話也外流，引起粉絲熱議，昨（14）日大陸女網紅「邶（ㄅㄟˋ）也邶」受不了粉絲的質疑和謾罵，出面認了自己就是影片女主角，還PO出多段與胡一天的對話錄音檔，勁爆內容讓胡一天男神形象崩毀。


▲胡一天被女網紅爆料，暖男形象全毀。（圖／翻攝胡一天微博 , 2018.06.15）

由於網友在影像曝光後，立刻肉搜出影片女主角就是女網紅「邶也邶」，第一時間當事人皆選擇沉默，誰知昨日晚間「邶也邶」因受不了胡一天的冷漠和粉絲攻訐，在微博直接公開4段與胡一天的對話錄音，還寫了一篇聲明，她表示：「視頻中的女生的確是我，情況也屬實，這段只是選出了我們其中一次見面的片段。」


▲大陸女網紅「邶也邶」。（圖／翻攝邶也邶微博 , 2018.06.15）

「邶也邶」說去年胡一天就多次約她出遊，但都被她婉拒，直到今年3月才對男方有了感情，還爆料胡一天劈腿，「2017年他其實有女友卻和我曖昧說交往的那種話，我已心死，雖然一開始就没有抱很大希望，但是人在感情裡都會騙自己。」公開的音檔也顯示女方問胡一天跟女友交往多久，他推說沒特別喜歡對方，還說是女友對他死纏爛打，談到電視劇的女主角，胡一天說：「他們找偶像劇的女主角一般都不會找（太好看的），得讓她們有帶入感。」讓《小美好》女主角沈月躺著也中槍。


▲「邶也邶」外型美艷。（圖／翻攝邶也邶微博 , 2018.06.15）

後來胡一天疑似質疑「邶也邶」想紅才流出監視影像和對話紀錄，讓她傳完「你的粉絲罵人很兇」、「你的粉絲和你一樣狠」等訊息後，竟被胡一天封鎖。至今胡一天的經紀公司都尚未出面止血，讓他建立的暖男形象一夕瓦解。


▲女網紅公布與胡一天對話截圖。（圖／翻攝邶也邶微博 , 2018.06.15）

關鍵字網紅胡一天鮮肉男神劈腿
玖壹壹曾是打工仔　變老闆看好這團

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