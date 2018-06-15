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27歲男子捐贈骨髓幹細胞　配對成功救人一命

記者唐詠絮 / 彰化報導2018/06/15 16:41
▲員林市惠來醫療社團法人宏仁醫院院長郭顯懋為賴先生檢查身體。（圖／宏仁醫院提供，2018.06.15）
▲員林市惠來醫療社團法人宏仁醫院院長郭顯懋為賴先生檢查身體。（圖／宏仁醫院提供，2018.06.15）

慈濟秉持「落地為兄弟，何必骨肉親」的理念，從1993年10月開始在彰化八卦山舉行第一場造血幹細胞捐贈驗血活動至今，已經完成逾4000例大愛捐髓的救人行動。


▲慈濟基金會宣傳造血幹細胞捐贈驗血活動。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.15）

彰化縣有位27歲賴姓男子在6年前服兵役前間參加慈濟基金會捐贈骨髓活動，如今找到適合的受贈者，讓他非常的高興，5天前到員林市惠來醫療社團法人宏仁醫院抽血檢驗。


▲員林市惠來醫療社團法人宏仁醫院院長郭顯懋為賴先生檢查身體。（圖／宏仁醫院提供，2018.06.15）

15日上午回院確認可以捐贈，開始注射白血球生長激素，院方表示，等完成5天注射白血球生長激素的流程，健康都沒問題，19日將在到花蓮慈濟醫院抽取周邊血幹細胞，準備捐贈給適合接受移植的病人。

賴姓男子表示，當初純粹是抱持做善事的想法參加骨髓捐贈，在7天前接到配對成功的通知，他驚訝不已，萬分之一的成功率居然發生了，沒想到6年前種下的善根默默發芽，他二話不說請假抽血、注射白血球生長激素，一定要捐出周邊血幹細胞。
▲員林市惠來醫療社團法人宏仁醫院院長郭顯懋為賴先生檢查身體。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.15）

數以萬計病患等待善心人士捐贈骨髓幹細胞救命，員林市宏仁醫院院長郭顯懋是慈濟人醫會的一員，熱心宣揚捐贈骨髓幹細胞救人的理念，郭顯懋表示，醫師會根據受贈病人的醫療需求，決定移植骨髓幹細胞或周邊血幹細胞，捐贈骨髓幹細胞者，是被抽取骨盆後面腸骨處的部分骨髓幹細胞，並非抽取脊髓液；如果捐贈周邊血幹細胞，跟抽骨髓幹細胞更是毫不相干，請民眾不必擔心或害怕。

關鍵字捐贈骨髓宏仁醫院慈濟
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