陳奕迅世足盃向粉絲「比中指」？　事實真相居然是…

2018年世界杯足球賽開幕，除了湧入大量球迷觀看揭幕戰，看台上也隱藏著不少華人明星，包括譚詠麟、陳奕迅、吳秀波等，不過陳奕迅卻在最後站在自己的座位上，對著某個方向比出中指，照片還被流傳出來，本來媒體都以為他是在向粉絲比中指，令所有人一片譁然，但陳奕迅的經紀人跳出來否認並還原始末。
據悉，開幕戰開始沒多久，陳奕迅就被粉絲發現，不少人走上前跟他拍照，他都很大方來者不拒，但球賽開始之後，還是繼續有人找他拍照，或者在他附近不停偷拍，這搞得他不是太開心，因此就舉起中指指向偷拍者，表情也非常不屑及不滿，並被現場網友拍下。不過陳奕迅的經紀人出面解釋，他並非向粉絲比中指。
經紀人表示，當時陳奕迅坐在自己的座位上，許多中國球迷都認出他，紛紛湧向前去拍他，其中還有人跨過一個老外拍攝，這讓那位老外非常不爽，覺得一切混亂都是陳奕迅引起的，因此邊向他罵髒話邊比中指，這全都看在陳奕迅眼裡，而且相當不爽，認為這個老外未免也太沒有禮貌，因此也向對方比出中指，認為這只不過是「禮尚往來」。
此外，這次世界盃開幕典禮，還邀請到英國「壞小子」羅比威廉斯獻唱，但羅比竟在唱第3首經典歌曲《Rock DJ》時，對著鏡頭比中指，據了解，羅比的這個動作很可能觸犯當地法令，因為俄羅斯從2014年開始，便禁止公眾表演中使用粗言穢語，總統普京今年5月更簽署相關法令，任何人在公眾場合使用粗言穢語都要被罰錢。
再加上，俄羅斯叛諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）父女，3月才在英國遭神經毒劑襲擊，導致英俄兩國交惡，羅比這個公然比中指的動作，或許會讓兩地的關係更為緊張。