陳奕迅世足盃向粉絲「比中指」？　事實真相居然是…

2018年世界杯足球賽開幕，除了湧入大量球迷觀看揭幕戰，看台上也隱藏著不少華人明星，包括譚詠麟、陳奕迅、吳秀波等，不過陳奕迅卻在最後站在自己的座位上，對著某個方向比出中指，照片還被流傳出來，本來媒體都以為他是在向粉絲比中指，令所有人一片譁然，但陳奕迅的經紀人跳出來否認並還原始末。

據悉，開幕戰開始沒多久，陳奕迅就被粉絲發現，不少人走上前跟他拍照，他都很大方來者不拒，但球賽開始之後，還是繼續有人找他拍照，或者在他附近不停偷拍，這搞得他不是太開心，因此就舉起中指指向偷拍者，表情也非常不屑及不滿，並被現場網友拍下。不過陳奕迅的經紀人出面解釋，他並非向粉絲比中指。