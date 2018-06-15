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娛樂

曾智希與利菁不在同公司？　伊林證實約滿離開

記者吳維書／台北報導2018/06/15 21:09
▲利菁（左）與曾智希兩人同台機會變少。（圖／翻攝自臉書，2018.04.08）
▲利菁（左）與曾智希兩人同台機會變少。（圖／翻攝自臉書，2018.04.08）

藝人曾智希過去與綜藝天后利菁同屬伊林娛樂，但因參加綜藝節目《小明星大跟班》大吐助理主持苦水，被利菁看見後，在臉書開嗆，引發軒然大波，雖然之後利菁受訪，表示接受道歉，但兩人始終未曾同台。近日，曾智希傳出約滿離開經紀公司伊林娛樂的消息，對此，伊林今（15）日回應，「合約期滿，祝福她。」證實離開的消息。

曾智希12日在臉書寫下，「休息夠久該出發囉，還是老話一句，蹲得越低，跳得越高，但不要蹲太久，腳會麻喔。耍廢日子該結束了，總不能每天在家看漫畫，我還有黑秀要養啊。希望接下來的日子可以永遠笑哈哈！」字裡行間似乎意有所指。網友見文紛紛留言送暖，「先蹲後跳，蹲得愈低，跳得愈高。」、「歡迎回來，這段時間真的委屈妳了，而且沒有妳真的好無聊。」、「人總是會有低潮的時候，走出來就好了，加油！」、「身體要照顧好。」


▲瑤瑤、曾智希也曾在臉書開戰。（圖／翻攝自臉書，2018.04.07）

回顧整起事件始末，曾智希因在4月初播出的綜藝節目《小明星大跟班》中，透露2017年在遊戲節目《天天樂財神》中，因製作人要求，「如果來賓打不好的話，妳就要打他。」意外惹怒某女星，對方氣到狂罵，「干妳屁事！」而該位女星則被網友肉搜是黑澀會出身的瑤瑤，不僅如此，曾智希還提及被主持人訓話1個多小時，沒想到利菁見狀，在臉書開嗆曾智希，雖然事後受訪時表示接受道歉，但從那時至此，兩人未曾同台。曾智希離開伊林後，兩人同台機會應該會更少。
 

關鍵字伊林曾智希利菁瑤瑤
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