曾智希與利菁不在同公司？　伊林證實約滿離開

藝人曾智希過去與綜藝天后利菁同屬伊林娛樂，但因參加綜藝節目《小明星大跟班》大吐助理主持苦水，被利菁看見後，在臉書開嗆，引發軒然大波，雖然之後利菁受訪，表示接受道歉，但兩人始終未曾同台。近日，曾智希傳出約滿離開經紀公司伊林娛樂的消息，對此，伊林今（15）日回應，「合約期滿，祝福她。」證實離開的消息。

曾智希12日在臉書寫下，「休息夠久該出發囉，還是老話一句，蹲得越低，跳得越高，但不要蹲太久，腳會麻喔。耍廢日子該結束了，總不能每天在家看漫畫，我還有黑秀要養啊。希望接下來的日子可以永遠笑哈哈！」字裡行間似乎意有所指。網友見文紛紛留言送暖，「先蹲後跳，蹲得愈低，跳得愈高。」、「歡迎回來，這段時間真的委屈妳了，而且沒有妳真的好無聊。」、「人總是會有低潮的時候，走出來就好了，加油！」、「身體要照顧好。」