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新台幣又見3字頭　市場續看好美元走勢　主要原因有這些

記者顏真真／台北報導2018/06/16 17:20
▲新台幣兌美元重現3字頭，展望後勢，市場預期下半年美元續強。（圖／NOWnews資料照）
▲新台幣兌美元重現3字頭，展望後勢，市場預期下半年美元續強。（圖／NOWnews資料照）

美國聯準會（Fed）6月利率決策會議如市場預期升息1碼，歐洲央行（ECB）如市場預期提出縮減購債計畫，但採取較鴿派保守的縮減方式，今（2018）年12月將結束QE計畫，低利率持續維持到2019夏天，消息一出歐元重挫，創8個月以來最大跌幅，美元指數走揚，新台幣兌美元也貶破30元整數大關，收30.002元，周貶0.62%。展望後勢，市場普遍認為，長線基本面仍支持美元走強。

匯銀人士指出，無論歐洲央行的態度是偏鴿派還是偏鷹派，對新台幣走勢都不利，而歐洲央行最新決議採取較鴿派保守的縮減QE方式，歐元走弱，美元走強，加上美國聯準會偏向鷹派的政策，令資金自新興亞洲市場撤離，外資在台股大舉賣超並匯出，加上出口商拋匯力道也不強，也使得新台幣不僅連7貶，6月15日更貶破30元整數大關，創逾半個新低價，累計1周貶值1.86角。

元大標普美元ER單日正向2倍基金經理人黃議玄表示，這一周是國際政經事件豐富的一周，在川金會的焦點關注上，美國總統川普與北韓領導人金正恩雙方會談氣氛融洽，會後共同簽署文件，北韓承諾朝完全去核化努力，川普則表示滿意會談結果。經濟數據上，美國5月CPI年增率由4月的2.5%上升至2.8%，扣除食品與能源的核心CPI則由2.1%上升至2.2%，通膨符合市場預期，顯示美國通膨呈現加溫的趨勢。

此外，美國聯準會6月如市場預期升息1碼，市場預期今年升息次數由3次轉為4次，美元指數在短線上出現快速上漲，而消化完聯準會升息訊息後，又迅速下跌，關注歐洲央行利率決策會議，歐洲央行也如市場預期提出了縮減QE的決定，但因為歐洲央行採取較鴿派保守的方式，造成走弱2周的美元指數，開始出現大幅反彈，創將近2年以來的最大單日上漲幅度。

展望美元後勢，黃議玄分析，美國雖然經濟數據不錯，但因歐洲央行將開始採取緊縮政策，造就出市場過於樂觀的預期心理，導致歐元這2周開始出現較強近的反彈，促使美元指數上漲受擾，但歐洲央行總裁德拉吉的鴿派談話，讓美元指數一解2周以來壓力重圍，大幅上漲，而下半年美元指數將可樂觀看待。

滙豐私人銀行投資策略及諮詢業務亞洲區主管范卓雲日前也指出，受惠於健康的周期性成長，預計美元在2018年下半年將維持強勢，尤其相對歐元、英鎊和瑞士法郎，持有以美元計價投資組合的投資者應注意匯率的波動性。

關鍵字美元歐洲央行聯準會新台幣外資歐元
摩天大樓一棟棟蓋　新北韓來了

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