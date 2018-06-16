愜意！黃小琥嗑泡麵配魚子醬　登船享受北歐永晝美景

黃小琥近來應邀到歐洲MSC Orchestra管樂號郵輪演出，她與同仁、樂手數人經香港轉法國再飛德國柏林，登船環波羅的海演出，她原本幻想可以在甲板感受沒光害的浪漫星空夜景，沒想到北歐永晝現象，讓她體會到何謂「日不落」。

黃小琥此次從柏林出發沿途停靠芬蘭、愛沙尼亞及俄羅斯聖彼得堡，共8天7夜的旅程，巧遇在俄羅斯舉行的第21屆世界杯足球賽，雖然首場比賽－俄羅斯對沙烏地阿拉伯一票難求，但在聖彼得堡街頭一樣可以感受到來自世界各地球迷的熱情，像極了運動界的嘉年華會。

問熱愛運動的黃小琥支持哪一隊，她微笑說：「哪一隊帥，就支持哪一隊！」那會不會因為男朋友來自德國、而支持德國隊，黃小琥嬌嗔道：「吼，那當然要支持。」