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娛樂

愜意！黃小琥嗑泡麵配魚子醬　登船享受北歐永晝美景

記者吳雨婕／綜合報導2018/06/16 17:23
▲黃小琥受邀到歐洲MSC Orchestra管樂號郵輪演出。（圖／星光娛樂提供 , 2018.06.16）
▲黃小琥受邀到歐洲MSC Orchestra管樂號郵輪演出。（圖／星光娛樂提供 , 2018.06.16）

黃小琥近來應邀到歐洲MSC Orchestra管樂號郵輪演出，她與同仁、樂手數人經香港轉法國再飛德國柏林，登船環波羅的海演出，她原本幻想可以在甲板感受沒光害的浪漫星空夜景，沒想到北歐永晝現象，讓她體會到何謂「日不落」。

黃小琥此次從柏林出發沿途停靠芬蘭、愛沙尼亞及俄羅斯聖彼得堡，共8天7夜的旅程，巧遇在俄羅斯舉行的第21屆世界杯足球賽，雖然首場比賽－俄羅斯對沙烏地阿拉伯一票難求，但在聖彼得堡街頭一樣可以感受到來自世界各地球迷的熱情，像極了運動界的嘉年華會。

問熱愛運動的黃小琥支持哪一隊，她微笑說：「哪一隊帥，就支持哪一隊！」那會不會因為男朋友來自德國、而支持德國隊，黃小琥嬌嗔道：「吼，那當然要支持。」


▲黃小琥被問世界杯足球賽支持哪一隊，開心表示：「哪一隊帥，就支持哪一隊！」（圖／星光娛樂提供 , 2018.06.16）

這一趟距離台灣1萬多公里的演出，雖然品嚐各地美食但獨缺家鄉的端午節粽子，黃小琥特別拿出遠從台灣帶來的泡麵，加上俄羅斯當地特產的魚子醬，創造超滅絕式的低調奢華，異國思鄉新吃法，滿足大家的味蕾，經紀人看到後笑稱這創意料理是正宗「小琥麵」。


▲黃小琥吃台灣味泡麵搭配魚子醬，工作人員將這樣的搭配取名「小琥麵」。（圖／星光娛樂提供 , 2018.06.16）

關鍵字黃小琥世界杯足球賽
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