明星拚舞技　王燦凸肚被抓包　成潤自認內心住瓊瑤

舞蹈節目《舞力全開》在上周的龍爭虎鬥後，10位明星舞王舞后完成他們第一場積分賽，目前占據前三名的藝人分別為舞陽、安妮以及高欣欣；排名中段的有王燦、成潤以及李珞晴；而暫時落入危險名單的則為王建復、張艾亞、兵家綺以及郭忠祐。

王燦在第2回合的倫巴積分賽中，改變心態，讓自己更有信心面對比賽，他透露，「過去的我，一直以為還在小學生階段，卻沒想到一直以來的努力練習，讓我在國標領域已經更上一層樓了。」他希望自己能挑戰本周大魔王孫晨諺、楊佩穎。而王燦的表現不僅獲得孫晨諺的肯定，更讓林清煌老師也表示高度讚賞，但老師為了讓他有更好的表現，點出問題所在，「他的肚子太過挺出，導致重心偏離。」王燦聞言，自爆賽前吃了2個便當，所以肚子看起來才變大，算是另類插曲。



▲舞陽（左）舞技驚人。（圖／民視提供 , 2018.6.16）

被眾人視為大魔王的舞陽，上回合的恰恰積分賽，表現亮眼。這次為了增添舞蹈的豐富性，舞伴老師楊詠卿這一次在倫巴舞序中，加入了「and」拍，在速度、力度上做出快慢剛柔的區別，讓整支舞蹈變得更有層次感，沒想到卻意外成為舞陽的罩門。舞陽表示，老師在練習過程，提及他這次沒有很用心，讓他難過不已，但老師解釋，她認為舞陽可以在第一堂課把拍子及舞序記熟，沒想到這次因為多加了and拍，不僅讓他花了3、4堂課去熟悉拍子問題，更讓老師著急舞陽能不能在她規劃的時間內完成舞序，幸好，演出最後得到高度讚賞。



▲成潤（右）坦言內心住瓊瑤。（圖／民視提供 , 2018.6.16）

擁有「舞棍阿伯」稱號的成潤，這一次的倫巴可說是多災多難，林雅醇老師除了要照顧小孩，又要教課並給成潤舞技上的指導與練習，總總壓力導致老師感冒，成潤則希望自己能努力回報老師無私的付出與指導。主持人侯怡君讚嘆成潤這一次的演出「展現熟男魅力」，一旁的GINO卻忍不住吐槽他，「你在深情的時候都喜歡瞇瞇眼。」成潤聞言妙回，「雖然我有一個諧星的外表，但我內心住了個瓊瑤。」本集內容今(16)日晚上8點播出。