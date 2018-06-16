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羽球／土銀李佳豪排名賽稱王　洪毅婷首嚐后冠滋味

體育中心／綜合報導2018/06/16 17:14
▲李佳豪的姊姊同為羽球好手、中華隊混雙女將李佳馨。（圖／主辦單位提供）
▲李佳豪的姊姊同為羽球好手、中華隊混雙女將李佳馨。（圖／主辦單位提供）

「107年第二次全國羽球排名賽」自6月10日起開打，歷經7日激戰超過1100場比賽，甲組冠軍今(16日)終產生，男女單分別由李佳豪、洪毅婷奪得冠軍，其餘各組成績將於賽程結束後出爐。

近日成功在第2階段遞補進世錦賽的許仁豪在排名賽中對決首闖冠軍戰的土銀學弟李佳豪，兩人旗鼓相當不分軒輊，首場由許仁豪21：19率先拿下第一局，第二局開場賽況陷入膠著直到比數6：6時李佳豪展現優勢連拿6分，最後21：11扳平戰局。第三局兩人仍舊拉鋸最終李佳豪一記直線扣殺成功以21：18擊敗學長許仁豪，拿下生涯排名賽首冠。


▲女甲單打冠軍戰，林芝昀 (左)、 洪毅婷(右)。（圖／主辦單位提供）

女單冠軍戰方面，則由亞柏林芝昀、台電國體洪毅婷爭奪后冠，兩人都是首次在排名賽挺進冠亞之爭，開場時皆略顯緊張失誤較多，最後洪毅婷率先回穩狀態21：8輕取尚未適應的林芝昀奠定奪冠基礎。第二局林芝昀氣勢丕變，除開局略有拉鋸一路皆以大幅度領先並以21：13快速將比賽扳平。第三局兩人互有斬獲比數一度平分，最終洪毅婷挺住壓力以21：19苦勝林芝昀初嘗后冠滋味。

全國羽球排名賽一年舉辦兩次，是台灣年度最高級別的羽球個人比賽，總獎金為新台幣35萬3千4百元，不僅是職業球員年度國內排名競賽與國手選拔的舞台，也是青少年選手邁向職業球員道路的認證敲門磚。凡於乙組賽事獲得單打前三名、雙打前二名之選手，便可報請「中華民國羽球協會」晉升為甲組球員。最終成績將於6月17日賽事結束時，由大會賽務組更新於中華羽球協會官網。


▲女甲單打冠軍洪毅婷（圖／主辦單位提供）

關鍵字羽球洪毅婷李佳豪
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