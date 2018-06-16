羽球／土銀李佳豪排名賽稱王　洪毅婷首嚐后冠滋味

「107年第二次全國羽球排名賽」自6月10日起開打，歷經7日激戰超過1100場比賽，甲組冠軍今(16日)終產生，男女單分別由李佳豪、洪毅婷奪得冠軍，其餘各組成績將於賽程結束後出爐。

近日成功在第2階段遞補進世錦賽的許仁豪在排名賽中對決首闖冠軍戰的土銀學弟李佳豪，兩人旗鼓相當不分軒輊，首場由許仁豪21：19率先拿下第一局，第二局開場賽況陷入膠著直到比數6：6時李佳豪展現優勢連拿6分，最後21：11扳平戰局。第三局兩人仍舊拉鋸最終李佳豪一記直線扣殺成功以21：18擊敗學長許仁豪，拿下生涯排名賽首冠。