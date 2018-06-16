影／20歲王淨坦承見過「男友女兒」　他在家當「煮夫」

他倆在現場雖然沒有正面坦承男女朋友關係，但林柏叡直言就跟周刊寫的一樣，感情似乎沒有因為外界的風風雨雨受到影響，王淨更透露早在媒體曝光前，她已經知道林柏叡有女兒了，「因為大家在剛開始互相認識的時候，多多少少就會聊到，他也不吝分享女兒的照片，在我們《鬥魚》的群組裡，大家都看過。」王淨也強調：「每一個生命的到來都是一件好的事情，不必介意或否定，生命的到來可以帶給大家幸福和快樂，而且媽媽也一直都很相信支持我。」似乎對於男友有女兒一事不是很介意。

電影版《鬥魚》的男女主角林柏叡、王淨，假戲真做被周刊拍到熱戀ING，不僅在公園大膽接吻愛撫，更被拍到上旅館，連電影監製柯宜勤都幫他倆認了戀愛中，但林柏叡未婚生女，讓這樁單純的戀情增添變數，今（16）日電影舉辦媒體茶敘，兩人不免被媒體問及這個問題。

至於林柏叡則表示公開未婚有女兒之後，心情放鬆很多，現在交女朋友多少會顧慮到孩子的媽（雷婕熙）的心情，「畢竟孩子的媽，到現在都還是家人的感覺，雖然沒有特地聯絡，但還是會關心她。」



▲王淨（左）和林柏叡假戲真做。（圖／多曼尼，2018.06.16）

此外，兩人熱戀的新聞出來之後，林柏叡和王淨雖然有聯絡，卻沒什麼機會碰面，王淨表示因為《鬥魚》殺青之後，她就去南部拍戲，現在連跟自己家人見面的時間都很少，而林柏叡則透露自己在家有自己的事情要忙，譬如做家事、陪自己的女兒等，也坦言沒去探班過王淨。監製柯宜勤則在現場回應：「他們兩個就是談得來好一點的朋友，年輕人交朋友很正常。」

柯宜勤也表示《鬥魚》是她做過最紅、也最經典的偶像劇，「這次電影版的故事跟以前大致一樣，只是場面變得更大更有看頭，呈現跟14年前電視劇不同的視覺感。」譬如光是一幕畢業的場面，就動員1000名學生、灑下1500隻紙飛機、以及重建100扇教室的門窗（把現在的鋁門窗全都給拆掉），只為了符合當時年代的場景感，因此《鬥魚》電影版斥資拍攝超過一億元台幣，柯宜勤更為此賣掉了一棟房子。



▲（左起）吳岳擎、林輝瑝、監制柯宜勤、王淨、虹茜、林柏叡出席《鬥魚》電影版茶敘。（圖／多曼尼，2018.06.16）

記者會現場除了王淨、林柏叡之外，主要演員還有吳岳擎、林輝瑝、虹茜，他們都回憶起求學過程最叛逆的事。林柏叡笑說，曾趁著班導請一個禮拜的蜜月假時，翻牆出去看電影，結果坐在戲院卻遇到班導跟他的新婚老婆，也一起來看電影。

王淨和吳岳擎則異口同聲表示，學生時期做過最荒唐的事，就是沒有叛逆過，成為演員算是最叛逆的了，吳岳擎說：「以前在學校時都是模範生，從沒打過架，連扣子都是扣到最高的，飾演『單子』是他人生最叛逆的事。」因此他也有特別去揣摩14年前藍正龍演這個角色超狠的眼神，而在片中終於可以打架，也讓始終是乖乖牌的他覺得超爽。

林輝瑝則自爆有整同學的經驗，曾脫掉同學褲子直接跑掉，或是把同學拖去阿魯巴，因此常被老師叫去辦公室寫悔過書，直呼這是不好的示範，請年輕朋友千萬別學。虹茜透露自己讀了六年的女校，學校規範較多，甚至規定不能訂外食，讓班上同學為了吃雞排，第一次這麼團結的，隔了一個小窗與雞排老闆取貨，接著全班同學便躲在頂樓樓梯間吃雞排，居然還沒有被監視器拍到，笑說這是目前人生中做過最青春的一件事。