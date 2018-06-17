名家論壇》陳嘉爵／呂秀蓮　她要的並不多

此刻，陳水扁藉著「新勇哥物語」提出了解套方法：建請蔡英文親自慰留呂秀蓮，並重視她的意見，最好找些事情給她發揮。然而，曾把呂秀蓮比喻為「政治上陳太太」的陳水扁，這番話多少點出了幾個重點：

日前揚言脫黨的呂秀蓮在一連串接受媒體專訪之後，清楚的將「脫黨」與外界指稱的「退黨」做了立場與想法上的區隔。原來，她的脫黨並不是退出民進黨籍，而是與民進黨眼下的政治路線與作為劃出一條紅線，也就是說，民進黨執政當局讓她無法再相信這是黨應該堅持的理念和價值，而黨內派系斧鑿痕跡的運作，更讓她深感無力。

首先，呂秀蓮確實是有能力的，在她兩任副總統的任內，擔任過總統府科技諮詢委員會主委以及人權諮詢小組（後來擴編為委員會）召集人，不但彰顯了台灣人權立國的精神，也拉近了科技產業與政府溝通的距離。另外，呂秀蓮舉辦了民主太平洋聯盟，也創辦了國際職業婦女協會台灣總會，更提倡以軟實力(SOFT POWER)讓台灣有機會走出去、與國際上的非政府組織接軌。

姑且不論呂秀蓮在外交上，能提供多少與中國周旋的能量，但她有心 、想做事、能做事、也做成事。

其次呂秀蓮的想法具有議題性，她的政治主張常常令人眼睛為之一亮，不管是他卸任後推動的「九六共識」，強調1996年台灣總統民選之後，就已經成為主權獨立的國家，或者是她近年來倡議的「中立國」，希望透過公投，讓台灣成為永久和平、類似瑞士的中立國。這些政治主張看得出呂秀蓮在國際戰略與兩岸關係上有一定程度的研究與涉獵，也相當具有前瞻性、話題性、和創意。

一樣的，呂秀蓮的想法或許不容易實踐，也或許跟執政者的思維不在同一個空間，但比起八成以上的民進黨人成天在競逐資源、搶奪權位，呂秀蓮想做的、能做的卻是如何讓台灣在國際上增加能見度以及發聲量，光這一點，祖母綠的高度和光芒也就勝過五府千歲了。

那麼就不難了解為什麼蔡英文一連約了幾次，呂秀蓮都不肯會面的原因了。因為蔡英文的外交策略只有主線沒有側翼；兩岸關係上的保守作風，往往讓台灣被動的陷於美、中博奕戰的前緣，卻忘了也曾口口聲聲的強調自己是「棋手」、不是「棋子」。所以呂秀蓮不願開口向蔡英文要舞台和資源，正是基於蔡英文到底在台、美、中三方的這盤棋裡，有沒有「拐馬腳」和「跳砲」的角色需求。

陳水扁雖然點出了呂秀蓮有自尊心和存在感的雙重矛盾，卻沒有注意到，呂秀蓮其實對自己與台灣仍存在著期許，也對蔡英文當下冷處理的外交作為感到焦慮，就算當年獄中的好友陳菊銜命來談，若沒辦法解開這些問題，那麼就算再多見幾次面，恐怕也只能是閒話家常。

有人好心的為呂秀蓮想到派駐WTO代表的職位；有人則提議呂秀蓮前往新加坡或菲律賓，跟這些擅於以小搏大的國家互動交流；當然，也有黨內同志想到，與外交相關的民主基金會，可以是呂秀蓮發揮所長、一展抱負的地方。但蔡英文能不能接受這位「六戰全勝」的才女、黨內的「祖母綠」，願不願意拉開另外一個外交戰線，恐怕才是該思考的問題。

回頭想想，呂秀蓮其實想的應該不是權位和資源，她想做的，是台灣未來還有多少可能的選項，這說多不多，說少，也不少。

●作者：陳嘉爵／資深媒體人

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