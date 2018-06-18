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日央行老調重彈　避險需求左右日圓走勢　區間震盪機率高

記者顏真真／台北報導2018/06/18 13:48
▲歐洲央行暫不升息，美元指數創近2年以來單日最大漲幅，非美貨幣走貶，而日圓未來走勢則要看避險需求，市場估區間震盪機率高。（圖／NOWnews資料照）
▲歐洲央行暫不升息，美元指數創近2年以來單日最大漲幅，非美貨幣走貶，而日圓未來走勢則要看避險需求，市場估區間震盪機率高。（圖／NOWnews資料照）

川金會落幕，加上美國再升息1碼，歐洲央行如市場預期提出縮減購債計畫，但採取較鴿派保守的縮減方式，美元走揚，非美貨幣貶值，日圓兌美元也一度觸110.9價位。展望後勢，市場認為，近期日圓走勢很大程度取決於避險需求，且區間盤整的機率較高，建議投資人可考慮低接高賣，也就是以買跌不買漲的方式來回區間操作。

元大標普日圓ER單日正向2倍基金經理人蔡佳融表示，這次七大工業國集團（G7）峰會在紛擾中結束，美國大舉保護主義的大旗與G7其它成員國針峰相對，在G7峰會尚未結束時，美國總統川普便提前離開並前往新加坡為接下來的川金會預做準備。不過，途中川普於推特發文攻擊加拿大總理，指責他是位軟弱而不誠實的人，而德、法兩國則強烈批評川普此舉已破壞長久以來的互信，並表示將支持聯合公報，而這場由美國與多國發起的貿易紛爭，是否會使貿易戰的憂慮再次升溫仍是後續觀察的重點。

不過，川金會在新加坡順利落幕，即便從雙方所發表的共同聲明來看並無新意，但就結果來看，至少是好的開始。美國國務卿預計下周將會與北韓方面接觸，繼續就推動朝鮮半島無核化努力，並指出希望能在2年半的時間內達成此目標。

至於日本央行決定維持現行的大規模貨幣寬鬆政策。台灣企銀分析，由於市場預期日本要退出超寬鬆貨幣政策可能遙不可及，令日圓受阻，加上美國公布當周初請領失業救濟金人數降及續請失業金人數減少，4月企業庫存月增0.3%符合預期，5月出口與進口物價也都高於預期，5月零售銷售月增加0.9%更遠優於預估值，促使亞特蘭大聯邦儲備銀行上調第2季美國經濟增長預估至4.8%，也推升美元兌日圓進一步走揚。

玉山銀行也提到，日本央行行長黑田東彥表示，當前強而有力的貨幣寬鬆政策以維持物價動能是合適的，沒有必要對貨幣政策進行新一輪的評估，並認為現在討論政策退場為時尚早，應盡最大努力實現2%通膨目標，顯示日本資金將繼續維持寬鬆狀態，且隨著美國及歐洲央行利率決議結束，國際美元大幅走高，此將使日圓持續疲弱走勢。

蔡佳融則認為，日本受到經濟成長放緩的影響，加上美國對日本鋼鋁課徵額外的進口關稅多少不利於日本經濟，日本央行短時間內恐怕都不會有退出寬鬆貨幣政策的打算。因此，近期日圓的走勢很大程度取決於其避險需求，且區間盤整的機率較高。

關鍵字日圓歐洲央行川金會避險升息聯準會美元
新鮮人履歷好窒息　NG主因有這些

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