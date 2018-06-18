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世足黑馬？踢走德國爆冷門　墨迷嗨翻跳出「人為地震」

國際中心／綜合報導2018/06/18 11:46
▲墨西哥稍早爆冷門以 1:0 擊敗「衛冕軍」德國，進球同時墨西哥的首都墨西哥市偵測到一起「小型地震」，極可能是大量群眾在墨西哥隊進球瞬間跳動的緣故。（圖／翻攝自推特）
▲墨西哥稍早爆冷門以 1:0 擊敗「衛冕軍」德國，進球同時墨西哥的首都墨西哥市偵測到一起「小型地震」，極可能是大量群眾在墨西哥隊進球瞬間跳動的緣故。（圖／翻攝自推特）

 2018 世界盃足球小組賽中，墨西哥稍早爆冷門以 1:0 擊敗「衛冕軍」德國，全歸功於洛薩諾（ Hirving Lozano ）的關鍵一腳，場上球員和球迷頓時嗨翻，墨西哥的首都墨西哥市，更於當地時間上午 11 時 32 分偵測到一起「小型地震」，推測應為球迷興奮跳躍所造成的「人為地震」。


▲墨西哥隊年僅 22 歲的球員洛薩諾（ Hirving Lozano ）關鍵一擊，讓墨西哥隊爆冷門以 1:0 戰勝上屆世足賽奪冠的衛冕軍德國。（圖／美聯社／達志影像）

昨（ 17 ）日晚間的 2018 世界盃足球小組賽中，墨西哥隊對上強敵德國隊，墨西哥隊年僅 22 歲的球員洛薩諾（ Hirving Lozano ）率先破門讓全場驚呆，也是此場比賽中的關鍵一擊。墨西哥隊爆冷門以 1:0 戰勝上屆世足賽奪冠的衛冕軍德國，也讓德國隊士氣大受打擊。

進球同時，墨西哥的首都墨西哥市偵測到一起「小型地震」，墨西哥地質與大氣研究所在社群網站中貼文指出，「至少兩處的感測器探測到這起小型地震」，推測這起地震應是人為造成，極可能是大量群眾在墨西哥隊進球瞬間跳動的緣故」，墨西哥球迷也紛紛興奮轉貼這則貼文。


▲墨西哥稍早爆冷門以 1:0 擊敗「衛冕軍」德國，進球同時墨西哥的首都墨西哥市偵測到一起「小型地震」，極可能是大量群眾在墨西哥隊進球瞬間跳動的緣故。（圖／翻攝自推特）

關鍵字墨西哥德國世足賽世界杯小組賽hirving lozano地震
大阪5.9淺層地震　災情頻傳

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