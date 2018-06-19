NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈世足賽不思議　沙國班機空中竟起火行政中立為由　侯友宜行程遭取消凱擘大寬頻500M只要$799
生活

國際連鎖酒店搶登台　IHG台北旅展亮相、希爾頓也回歸

記者陳致宇／台北報導2018/06/19 10:05
▲今（ 2018 ）年將有多家酒店品牌相繼在台開幕，並首次於 ITF 台北國際旅展亮相。（圖／台北金普頓酒店）
▲今（ 2018 ）年將有多家酒店品牌相繼在台開幕，並首次於 ITF 台北國際旅展亮相。（圖／台北金普頓酒店）

不少旅客出國會選擇住宿國際連鎖酒店品牌，除能享有高品質的服務外，各品牌推出的「常旅客計畫」也是獲得青睞的原因，累積到一定點數就能獲得免費房間升等、飲料券等優惠，不定期還會推出點數加倍的回饋活動。今（ 2018 ）年底前將有多家酒店品牌在台開幕，並首次於 ITF 台北國際旅展亮相。

洲際酒店集團（ IHG ）積極加強在台灣的布局，高雄英迪格酒店、台南皇冠假日酒店後，台北金普頓酒店、新竹英迪格酒店也將於今年陸續開幕。台北金普頓酒店位於東區 SOGO 商圈，將原名「仁愛本真」的豪宅整棟改建，新竹英迪格酒店則是接手美麗信酒店建築物進行整修。集團透露，今年將匯集旗下酒店品牌參加 ITF 台北國際旅展，是該集團首次參展。


▲洲際酒店集團將匯集旗下酒店品牌參加 ITF 台北國際旅展，是該集團首次參展。（圖／台北金普頓酒店）

此外，萬豪酒店集團（ Marriott International ）於 2015 併購喜達屋（ Starwood ）後，成為全球最大的酒店集團，林口亞昕福朋喜來登酒店預計 7 月試營運，台北國泰萬怡酒店預計 8 月開幕，位於士林官邸旁的萬麗酒店目前也加緊趕工，最快於 12 月正式營運。

同時，闊別台灣近 15 年的美國老牌希爾頓國際酒店集團（ Hilton )重新回歸開設新板希爾頓酒店，房間數高達 400 間，頂樓設置無邊際泳池，有望成為新北市第 1 間國際連鎖酒店。

關鍵字常旅客萬豪ihg希爾頓spg台北旅展金普頓
輕微過敏恐成為寶寶發育絆腳石

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan