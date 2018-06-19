國際連鎖酒店搶登台　IHG台北旅展亮相、希爾頓也回歸

不少旅客出國會選擇住宿國際連鎖酒店品牌，除能享有高品質的服務外，各品牌推出的「常旅客計畫」也是獲得青睞的原因，累積到一定點數就能獲得免費房間升等、飲料券等優惠，不定期還會推出點數加倍的回饋活動。今（ 2018 ）年底前將有多家酒店品牌在台開幕，並首次於 ITF 台北國際旅展亮相。

洲際酒店集團（ IHG ）積極加強在台灣的布局，高雄英迪格酒店、台南皇冠假日酒店後，台北金普頓酒店、新竹英迪格酒店也將於今年陸續開幕。台北金普頓酒店位於東區 SOGO 商圈，將原名「仁愛本真」的豪宅整棟改建，新竹英迪格酒店則是接手美麗信酒店建築物進行整修。集團透露，今年將匯集旗下酒店品牌參加 ITF 台北國際旅展，是該集團首次參展。