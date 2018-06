房祖名17日在IG寫下:「Happy Birthday Kai Kai Thank You everything you have given me in my life Thank You」(凱凱,生日快樂!謝謝你帶給我生命中的一切,謝謝),房祖名與眾多好友一同慶祝柯震東27歲生日,照片中除了房祖名與柯震東外,還有陳柏霖、吳建豪、董又霖,吳建豪依舊表情冷酷,似乎不受離婚風波影響。



▲吳建豪與石貞善恩愛模樣回不來了。(圖/翻攝吳建豪臉書 , 2018.06.19)

新加坡的法律規定結婚3年內沒特殊原因不得離婚,就算3年後也要提出合理證明才得離婚,而石真善認為吳建豪寄的離婚協議書不是真話,並請律師寄給吳建豪新版離婚協議書,離婚原因是「吳建豪婚後仍愛玩,跟不少女生有曖昧聯絡,每次吵架,只想離婚,從未想努力解決。」