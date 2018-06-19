飆電競！英特爾攜手英雄聯盟夏季職業聯賽　硬體再升級

隨電競產業快速成長，成為一門獨立的運動競技，電競儼然已成為數位時代最夯的運動娛樂項目。 PC 大廠 Intel 著眼於電競玩家對於超高速筆記型電腦的需求增長，推出一系列媲美桌機效能的高性能筆電，以及 8 代 Intel® Core™ i9 、 i7 以及 i5 處理器。同時更進一步宣布，將成為 2018 《英雄聯盟》（ LOL ） LMS 夏季職業聯賽首席合作夥伴，並與線上遊戲代理商 Garena 共同協助台港澳賽區打造更高規格的電競舞台。

電競產業由硬體、軟體與娛樂三大要素建構而成，而高效能的電腦、手機設備及優質的遊戲、選手，兩者間相輔相成。 Intel 高效能 PC 提供的強大運算能力，以及 Intel® Core™ i7 處理器具備全球遊戲玩家所需的多工效能，不僅在執行遊戲時每秒顯示畫面數量增加 41% ，編輯 4K 影片時，更較內建相同獨立顯示卡的前一代系統提高 59% 。



▲ 第 8 代 Intel® Core™ 處理器，體積更輕薄、效能大提升。 （圖／記者易皓瑜攝 , 2018.06.15）



▲ Intel 協同合作夥伴展示驅動電競未來的最新技術及產品。（圖／ Intel 提供）

目前，國內電競人口已穩定成長，自 2015 年 Garena 創立 LMS 職業聯賽以來，收看人數逐年攀升， 2017 年比賽總觀賞次數突破 9,000 萬， Intel 做為電競領域的全球技術領導者，此次與 Garena 合作，重點在於選手培訓與促進電競產業永續發展，計畫包括 Intel LMS 每周之星、「築夢計畫」Powered by Intel 及 Intel 英雄之路。 EA 台灣區商務合作負責人 陳先倫表示，「此次合作內容十分完整，希望藉由這樣的模式維持職業選手的最佳狀態，挖掘更多有實力的選手，目的在於提升 LMS 賽區整體強度」。

由 Garena 推行的《英雄聯盟》 LMS 夏季職業聯賽，今（ 2018 ）年的電腦設備皆採用 Intel® Core™ i7 處理器，此外， Intel 更提供從 PC 端到雲端的整體解決方案，於團體對戰、串流直播與錄製精采遊戲片段的效能都再次升級。《英雄聯盟》 LMS 職業聯賽未來更將成台港澳最高規格的電競舞台，此次合作結合了 Intel 的軟、硬體優勢，可望再創電競新指標。