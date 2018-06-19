NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈超勵志　比利時前鋒實現脫貧夢想夏語心曬肉色物體照　網友全歪樓凱擘大寬頻500M只要$799
生活

飆電競！英特爾攜手英雄聯盟夏季職業聯賽　硬體再升級

記者易皓瑜／台北報導2018/06/19 12:33
▲中華民國電子競技運動協會、英特爾台灣分公司及 Garena 共同支持台港澳最高規格 2018 《英雄聯盟》 LMS 夏季職業聯賽。(左起為電競運動協會理事長徐培菁、英特爾台灣分公司業務暨行銷事業群總監林秀娟、 Garena 台港澳區《英雄聯盟》負責人周仕韜及 SEA 台灣區商務合作負責人陳先倫)（圖／ Intel 提供）
▲中華民國電子競技運動協會、英特爾台灣分公司及 Garena 共同支持台港澳最高規格 2018 《英雄聯盟》 LMS 夏季職業聯賽。(左起為電競運動協會理事長徐培菁、英特爾台灣分公司業務暨行銷事業群總監林秀娟、 Garena 台港澳區《英雄聯盟》負責人周仕韜及 SEA 台灣區商務合作負責人陳先倫)（圖／ Intel 提供）

隨電競產業快速成長，成為一門獨立的運動競技，電競儼然已成為數位時代最夯的運動娛樂項目。 PC 大廠 Intel 著眼於電競玩家對於超高速筆記型電腦的需求增長，推出一系列媲美桌機效能的高性能筆電，以及 8 代 Intel® Core™  i9 、 i7 以及 i5 處理器。同時更進一步宣布，將成為 2018 《英雄聯盟》（ LOL ） LMS 夏季職業聯賽首席合作夥伴，並與線上遊戲代理商 Garena 共同協助台港澳賽區打造更高規格的電競舞台。 

電競產業由硬體、軟體與娛樂三大要素建構而成，而高效能的電腦、手機設備及優質的遊戲、選手，兩者間相輔相成。 Intel 高效能 PC 提供的強大運算能力，以及 Intel® Core™ i7 處理器具備全球遊戲玩家所需的多工效能，不僅在執行遊戲時每秒顯示畫面數量增加 41% ，編輯 4K 影片時，更較內建相同獨立顯示卡的前一代系統提高 59% 。 


▲ 第 8 代 Intel® Core™ 處理器，體積更輕薄、效能大提升。 （圖／記者易皓瑜攝 , 2018.06.15）


▲ Intel 協同合作夥伴展示驅動電競未來的最新技術及產品。（圖／ Intel 提供）

目前，國內電競人口已穩定成長，自 2015 年 Garena 創立 LMS 職業聯賽以來，收看人數逐年攀升， 2017 年比賽總觀賞次數突破 9,000 萬， Intel 做為電競領域的全球技術領導者，此次與 Garena 合作，重點在於選手培訓與促進電競產業永續發展，計畫包括 Intel LMS 每周之星、「築夢計畫」Powered by Intel 及 Intel 英雄之路。 EA 台灣區商務合作負責人 陳先倫表示，「此次合作內容十分完整，希望藉由這樣的模式維持職業選手的最佳狀態，挖掘更多有實力的選手，目的在於提升 LMS 賽區整體強度」。 

由 Garena 推行的《英雄聯盟》 LMS 夏季職業聯賽，今（ 2018 ）年的電腦設備皆採用 Intel® Core™ i7 處理器，此外， Intel 更提供從 PC 端到雲端的整體解決方案，於團體對戰、串流直播與錄製精采遊戲片段的效能都再次升級。《英雄聯盟》 LMS 職業聯賽未來更將成台港澳最高規格的電競舞台，此次合作結合了 Intel 的軟、硬體優勢，可望再創電競新指標。 

關鍵字intelgarenalms 職業聯賽intel® core™  i9intel® core™  i7英特爾電競
國際酒店進駐台灣　年底登台北旅展

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan