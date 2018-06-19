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1歲男童「坐姿超挺」看巧虎　網：這是在看莒光園地吧

創意中心／綜合報導2018/06/19 13:31
▲一名媽媽 PO 網分享兒子看巧虎的直挺坐姿，引來大批網友關注按讚。（圖／翻攝爆廢公社 , 2018.06.19）
▲一名媽媽 PO 網分享兒子看巧虎的直挺坐姿，引來大批網友關注按讚。（圖／翻攝爆廢公社 , 2018.06.19）

未來的國軍棟樑？日前在臉書社團上，一名媽媽 PO 網分享自己 1 歲 4 個月大的兒子觀看兒童界天王「巧虎」時，不僅坐姿「直挺挺」超端正，表情還一臉嚴肅。照片一上傳至臉書社團，立馬引起 2 萬網友按讚及熱烈討論，男童可愛模樣讓網友直呼：「這是在看莒光園地吧！」


▲ 1 歲多的男童看巧虎的直挺坐姿讓大批網友直喊被融化了。（圖／翻攝爆廢公社 , 2018.06.19）

該名媽媽 16 日在臉書社團「爆料公社」發文：覺得兒子幼兒園我就要幫他先找好軍校，看個巧虎也可以坐這麼挺，還挺到 20 分鐘結束。媽媽更說男兒志在四方，先幫兒子簽好志願役。


▲男童專注看巧虎的坐姿挺立，讓媽媽開玩笑要先簽好國軍志願役。（圖／翻攝爆廢公社 , 2018.06.19）

從照片中可看出男童身穿黑白條紋的綁帶白色上衣，還包著尿布，直挺挺的坐在小木椅上，並沒有將背靠在椅子上，兩眼專注凝視前方，居然是在看「虎神」巧虎，讓網友笑翻。該名媽媽看到網友的熱烈回應也更新貼文，逗趣詢問「請問幼幼軍服哪裡買啊？」並在貼文中感謝網友們的讚美。


▲專注看巧虎的男童萌翻大批網友，笑虧應該是在看莒光園地。（圖／翻攝爆廢公社 , 2018.06.19）

看到男童專注的神情和端正坐姿，網友紛紛留言：「厲害阿，三分之一板凳」、「我老公是軍人但兒子根本坐不住」、「怎麼這麼可愛～～～」、「長官好！」「這是在看莒光園地吧！」「台灣未來的棟樑」、「國軍需要你」。

關鍵字爆廢公社男童國軍巧虎莒光園地
胎盤入機能飲　女人青春不再有尾巴病患遭家屬丟包　反害護理師淚崩

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