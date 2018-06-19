前「最萌AV女優」現在長這樣　腫臉圓身嚇壞粉絲

22歲前AV女優彩乃奈奈當年打著「最萌新人」之姿出道，一張無辜童顏配上豐滿的D奶擄獲不少AV迷，但2017年卻無預警退出AV界，讓粉絲相當失望，日前她與姐妹聚會，消失一陣子的她近照被好友PO上網，身形臃腫的模樣驚呆眾人，但這還是她努力減肥後的樣貌。

彩乃奈奈近日與「前同事」長瀬麻美相約吃飯，兩人的合照被長瀬麻美PO在推特上，照片中彩乃奈奈頂著空氣瀏海化上全妝，身穿碎花洋裝的她開心對鏡頭擺出POSE，只見她的臉頰圓潤，身材明顯比拍片時大了好幾號，走山的外型嚇壞不少粉絲。



▲彩乃奈奈身材姣好。（圖／翻攝彩乃奈奈官方部落格 , 2018.06.19）

對此，彩乃奈奈的經紀人出面緩頰，表示她這陣子已經瘦了不少，還說她最胖時就像顆「快爆炸的氣球」，AV達人一劍浣春秋也表示，彩乃奈奈當年因為爆紅後壓力太大，只能靠吃舒壓，導致身材走樣而退出AV界。據悉，她與事務所協議，如果成功瘦身就會重回本行，但從她的近況看來，粉絲要看到她回歸AV界，還得再耐心等等。



▲彩乃奈奈曾是人氣女優。（圖／翻攝彩乃奈奈IG , 2018.06.19）



▲彩乃奈奈（左）與好友長瀬麻美聚餐，近照曝光。（圖／翻攝長瀬麻美推特 , 2018.06.19）