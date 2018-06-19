李小璐再爆偷吃薛之謙　網：賈乃亮頭上青青草原

大陸影后李小璐去年年底被拍到與選秀節目《中國有嘻哈》裡的PG ONE過夜，近而被踢爆出軌，給賈乃亮戴綠帽，李小璐、PG ONE兩人事業跌落谷底，近日又被薛之謙舊愛李雨桐爆料，李小璐也是薛之謙砲友之一，而薛之謙16日透過工作室發出聲明，對於不實指控已提告。

李小璐去年年底被爆出與PG ONE的婚外情，好不容易風波平息，近日又被爆料偷吃薛之謙，李雨桐在微博上說，「某人和某人發生了男女關係，這事我早就知道，但是後來的另一個某人被發現了…比較倒楣(證據確鑿)」，網友解讀為暗指李小璐與薛之謙曾有過一段，只是PG ONE比較倒楣被發現。



▲薛之謙與李小璐曾在戲劇上合作。（圖／翻攝微博, 2018.06.19）

網友也翻出薛之謙與李小璐過去合作的戲劇及節目，被發現兩人有曖昧情愫，薛之謙在劇本裡不但自己加吻戲，在節目上也是互撩對方。薛之謙去年認了曾叫李雨桐墮胎，一夕之間形象全毀，近日又被李雨桐爆料他與李小璐有過一段，薛之謙工作室則發出聲明，否認謠言。



▲薛之謙工作室發聲明。（圖／翻攝微博, 2018.06.19）