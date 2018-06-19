他是孔劉的健身教練！馬東石巔峰期體脂8%肌似蘇志燮

超壯大叔吸金又吸粉

出演《屍速列車》、《與神同行》爆紅的馬東石（原譯名：馬東錫），是近年韓影線上的當紅炸子雞，大勢的程度簡直傲視一票主流帥哥！最近上映的「阿秋霸」電影《冠軍大叔》，馬東石繼續在裡面擔任帥到炸裂的狂大叔，用無法阻攔的壯碩神力往腕力冠軍前進，讓女孩的一顆心撲通撲通的狂跳～

這個硬派系大叔揍完喪屍後，聲量水漲船高，今日DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看這個看起來超嚴肅、又壯、又兇猛的大叔，到底有什麼特別迷人的地方，足以掀起這波戀叔潮！



最紅的壯漢馬東石｜近一年網路聲量：16445筆

《屍速列車》狂吸粉

至今出道13年，但馬東石一直到2016年才靠著《屍速列車》爆紅，看他徒手打爆噁爛殭屍，到最後一刻都死命保護大腹便便的愛妻。這樣一身肌肉卻對老弱婦孺溫柔以待、口氣兇兇卻有保護人的意志，平時看似不在意，其實早就想好了女兒出生後要取什麼名字的大叔，簡直是地表最強老公！

《與神同行》車太鉉、河正宇、朱智勛（過去錯用：朱智勳）等主演群席捲世界，而在其中擔任驚鴻一瞥的彩蛋「成造神」馬東石，大大提升了觀眾對電影續集的期待，果不其然如今傳出他在《與神同行2》中升格成超夯男主角啦，不少人都好奇，這麼一個「巨巨家神」，會與地獄使者們擦出怎樣的火花。

最新作品《冠軍大叔（Champion）》走相同路線，從拳擊手變成阿秋霸高手，曾是綜合格鬥教練的馬東石表示：「看過席維斯史特龍的電影《超越顛峰》，便有了想成為腕力電影主角的夢想。」甚至為了電影刻意增強臂肌訓練，整個人更壯啦！超級合適的選角讓粉絲們充滿期待，想進戲院看看這個壯得跟牛一樣的鐵打大隻佬，到底有怎樣又呆又柔軟的內心呢？

另外，宋智孝也加入電影《憤怒的黃牛》陣容，成為馬東石的老婆組成最強ACE CP，她還在韓綜《RunningMan》對著主持群炫耀一番呢，看來韓影又要掀起一波馬東石旋風了！如果你好奇他的魅力在哪，也可以從以下的作品入門唷～

壞傢伙們（壞小子們）

犯罪都市

38師機動隊

暗網殺機

兄弟

與神同行



那些你不知道的「馬可愛」大叔

34歲才出道

壯碩的身材是馬東石的招牌，畢業於美國俄亥俄州立大學體育系，在成為演員之前是一名私人健身教練，知名UFC格鬥家馬克·科爾曼（Mark Coleman）是他的學生。

現年47歲的馬東石很晚才出道當演員，本名為李東錫的他19歲移民美國，2002才回韓國發展，34歲時正式出道，不料拍完幾部小作品之後沒有好的發展機遇，一度成為許多藝人的健身教練，幫助許多人練出想要的好身材！

孔劉等藝人、格鬥家的健身教練

馬東石訓練過的藝人非常多，包括一起在《屍速列車》裡打怪的孔劉，出道前也跟著馬可愛一起健身，一身讓女粉絲流口水的肌肉線條，馬大叔也出了一份力呢！

還有鄭雨盛、趙寅成、黄晸玟、金秀路等男星，女生包含尹恩惠、白智英、金宣兒、玉珠鉉等，都曾是他的訓練對象，透過這特殊的技能也在韓國演藝圈打下許多人脈基礎，讓他超受歡迎唷！





想看完整名次、更多主題趣味調查報導，請詳見>>> 孔劉健身教練+宋智孝老公！你不知道的《與神》、《屍速》招牌馬東石【更多精采報導，請上《DailyView網路溫度計官網 http://dailyview.tw 》；《DailyView網路溫度計粉絲團 www.facebook.com/DailyView.tw》未經授權， 請勿轉載！】







分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年06月18日至2018年06月17日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『馬東石』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」