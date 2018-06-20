高市長參選人吳益政公布民調　向陳其邁、韓國瑜喊話

根據民調結果，在候選人對比方面，民進黨陳其邁以37.6%領先國民黨韓國瑜26.2%，另有36.2%民眾未表態。吳益政和兩大黨候選人的對比，則是吳益政14.3%對陳其邁42.8%，及吳益政13.7%對韓國瑜36.4%。吳益政表示，在不提示的情況下詢問受訪者「知道有誰參選」，講到吳益政的民眾只有千分之三，但進入對比式民調，自己對上兩大黨候選人都還能拿到十幾個百分點，顯示自己知名度偏低，但大家的印象還不錯。

無黨籍高雄市長參選人吳益政今（20）日上午召開記者會，公布六月初進行的民調結果。吳益政表示，早在三月下旬宣布參選時，就和市民約定要進行兩到三次民調，並以民調結果來進行評估，讓民意決定自己是否繼續參選。這次的結果公布就是履行當時的約定，向市民報告。記者會中吳益政也向競爭對手陳其邁及韓國瑜喊話，希望參選人不要只拋出問題，更要善用現有的職務和資源，從國會、中央和地方政府、議會、政黨等各層面提出解決辦法，他強調：「不要拖到選舉後，現在就可以開始做。」

在現有政黨的支持度方面，支持國民黨的有13.9%、民進黨19.3%、親民黨和時代力量等小黨總共拿到6.6%支持度，但有60.2%未表態。以政黨滿意度來看，偏向國民黨的有21.6%、民進黨26.9%、第三勢力也有25.1%，顯示民眾期待第三勢力的出現，而現有的第三勢力政黨並未滿足這樣的期待。吳益政強調，在政黨滿意度上傾向第三勢力的民眾，以年輕族群及正在承擔事業與家庭的中堅人口最多，與支持自己的民眾結構相同，顯示自己還有很大的努力空間。

除了候選人及政黨支持度，這次民調同時也針對中央與地方的施政與重大議題進行了調查。針對中央施政，有38.3%對軍公教年改不滿、36.5%滿意，對一例一休不滿的民眾則高達53.1%，只有22.8%滿意。盡管對民進黨執政有所不滿，但被問到是否因此在年底大選「不要投給民進黨」，只有37.2%同意、43.9%不同意，吳益政認為，這表示民進黨在高雄仍有相當穩固的基本盤。

聚焦在高雄市政，吳益政表示，有高達70.1%民眾對空氣品質不滿，因此所有市長及市議員參選人都應該針對這個問題提出具體政見。最近引起爭議的高雄輕軌，有43.7%支持、只有32.1%反對，他說：「實地走訪了解狀況，反對的原因可能在停車空間和對當地商機的影響。」吳益政承諾會繼續深入這個議題，並強調政府應該暫緩施工、釐清爭議，在充分溝通解決問題之後繼續將輕軌完成。

此外，在人口流失的問題上，只有25.1%的民眾認為前市長陳菊應該負責，但在市府舉債問題上，認為陳菊應該負責的比例有32.1%，認為中央政府應該負責的也有25.9%，現在陳菊到了中央政府，更應該設法從中央與地方的財政劃分著手，解決高雄財政問題。吳益政並向民進黨市長參選人陳其邁喊話，既然知道高雄財政最大的問題是統籌分配款不公，身為現任立委、民進黨又是國會多數、中央執政黨，陳應該在最後一個立委會期提案，和陳前市長一同為高雄解決問題。

記者會中吳益政也歸納了「高雄面臨的四大挑戰」，包括空汙、低薪、人口、財政。他表示，這次有許多兩大黨以外，小黨和無黨的優秀人才參選，讓整個選舉更加豐富，大家應該針對高雄的問題提出政見，互相討論，做政策的結合而不只是人的整合。吳益政還呼籲高雄市民，要根據政見來投票，如果只會當酸民，選舉到了又選邊站，那「要死自己死，不要拖累高雄！」