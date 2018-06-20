演唱會合體張震嶽、熱狗？頑童竟回「這句話」

演唱會已經加開第3場，被問到有沒有機會加開第4場，瘦子表示，「沒檔期了，現在3場是硬塞在前面的，原本設定沒在那麼前面。」因此要再加第4場，執行上有點困難。

由中華音樂人交流協會舉辦的年度「十大專輯暨十大單曲獎」，今年邁向第21年，並於今（20）日在台北舉行頒獎典禮，頑童MJ116以專輯《幹大事》獲得年度十大專輯獎。此外，即將在台北小巨蛋舉辦演唱會的他們，日前第二場門票一開賣隨即再次秒殺，因此主辦單位再次宣布加開第3場，如此受到各界青睞，他們作出回應。

因為演唱會一次加開2場，有歌迷擔心會不會讓演唱會內容有所更動，甚至場場都有不一樣的哏，頑童回應：「這個想法蠻無聊的，對我們來講都是百分之百去唱，不會保留體力。能在小巨蛋唱，已經是我們很感恩的一件事。」瘦子也說，唯一會有變動的地方就是在talking，其他部份他們都想維持一樣。

頑童過去與張震嶽、熱狗（MC HotDog）組成兄弟本色，5人關係融洽，因此媒體詢問嘉賓人選會不會找張震嶽、熱狗來站台，他們表示：「我不會讓他們來，其實公司有在想這件事，我希望他們在台下看就好。」

在即將到來的第29屆金曲獎，頑童擔任頒獎人，問及此事，3人皆表示「超緊張」，比起入圍得獎這件事，他們最緊張的是頒獎，就算已經演練過許多次，還是怕臨時出事，或是想好的哏觀眾覺得不有趣。