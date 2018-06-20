台大學士後護理學系招生　錄取率為13.51%

台灣大學副校長張慶瑞表示，目前雲林地區大專院校中尚無護理相關學系，因此台灣大學學士後護理系對於課程規畫上將著力於護理學系人員專業的培育，日後必將成為雲林地區護理方面人才培育的重要基地。

第一屆國立台灣大學醫學院學士後護理學系招生，報名人數總計為227人。考生專業背景呈現多元性，具健康照護相關學位者占多數。經由書審通過符合口試資格共計222人，口試到考率97.7%，經書面審查與面試篩選後，正取名額為30名，錄取率為13.51%。

台灣大學於105年經教育部同意醫學院成立「學士後護理學系」， 在107學年起開始招生，每屆招收人數為30人，該系成為本校新成立的學士後課程，目標是針對已有大學學位者，可報考學士後護理學系，畢業後考試取得護理師證照。

師資部分，台灣大學醫學院院長張上淳說明，除了合聘現有台大醫學院護理學系教師、台大醫學院基礎醫學教師，將陸續遴聘3名專任及3名專案教師，以及聘請台大醫學院附設醫院體系具碩、博士以上的護理師及臨床護理教師，共同擔任課室及臨床教學師資。

第一屆護理系主任胡文郁指出，課程規畫將符合教育部公布課程標準，計畫第一學年至第二學年上學期於台北校區完成各科基礎醫學及人類發展學、護理學導論、基本護理學與實習、身體檢查評估與實習、各科護理學的課室教學，第二學年下學期至第三學年上學期，將於雲林校院區進行各科護理學臨床實習，總時數達1016小時以上，以符合考選部頒布護理師國考規定。

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁則強調，學士後護理學系課程教學，將強化成人教育的教學方法，重視成年期學生自我導向、自動自發的學習特質，運用臨床情境模擬、問題導向及跨域學習等教學策略，再增加照護管理或資訊等相關選修課程，結合地方資源，著力於培育能面對處理社會重要健康議題的護理專業人才，期望畢業生有機會能留才於雲林地區服務。



▲台灣大學學士後護理學系完成招生。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.20)