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娛樂

多圖／「買榜三人組」將走金曲紅毯　吳卓源辣曬美腿

記者吳雨婕／綜合報導2018/06/21 15:01
▲吳卓源（左起）、熊仔、RGRY都很滿意各自的西裝。（圖／龍虎門提供 , 2018.06.21）
▲吳卓源（左起）、熊仔、RGRY都很滿意各自的西裝。（圖／龍虎門提供 , 2018.06.21）

饒舌歌手熊仔與華語嘻哈跨界合作推廣平台「龍虎門」攜手合作推出好歌，成功靠著夯曲《買榜》今年二度叩關金曲獎，將角逐「最佳單曲製作人」大獎，就在典禮倒數之際，熊仔宣告與吳卓源、RGRY組成「買榜三人組」，不僅為典禮慎重定裝、更將團結力量步上紅毯，熊仔背負著外界得獎呼聲，謙虛表示：「林生祥老師很資深、盧廣仲也很厲害，其他入圍者都比我厲害很多。」

熊仔是二度角逐金曲獎，他否認因此失眠緊張，以平常心看待，「我沒有把入圍佔有我太多的思緒，因為這對我來說是一個意外的驚喜，不會是因為這個失眠，最近在做我自己的音樂，對我來說壓力才比較大」


▲熊仔二度角逐金曲獎。（圖／龍虎門提供 , 2018.06.21）

吳卓源與熊仔有私交，活動也常一起表演，彼此分享音樂計畫，相約一定要再合作，她被樂迷封為「節奏藍調小天后」與「鄉民老婆」，害羞說：「第一次聽到被叫『鄉民老婆』真的是滿suprise，沒想到這麼快就被升級到『老婆』，要很謝謝大家的支持、喜歡我的音樂，這個是最重要的。」首度走紅毯，是否為此減肥美美現身，她自招：「我非常愛吃東西，瘦身對我來說真的有點困難，但衣服要是感覺到緊的話，就一定會盡量忌口不吃宵夜。」


▲吳卓源的紅毯戰袍辣曬美腿。（圖／龍虎門提供 , 2018.06.21）

熊仔與RGRY禮服穿搭契合兩人音樂路線，同樣釋放出態度、活力感，「正式X潮」為主題打造豐富層次，以黑色、膚色做對比，小面積會用鮮明的色系跳脫，最後再用飾品點綴如腰鍊、項鍊等配件添亮點；吳卓源穿上台灣設計師品牌，「要穿不穿」把外套「背出」時髦感，設定上沈穩質感又不失活躍度，想讓大家能驚艷到他的性感有很多不同層次，為凸顯她的好身材，上衣選擇裸膚色意謂用赤裸凸顯真實一面，配飾採用個性項鍊、靴款去平衡造型力度，以微辣小女人步上紅毯。


▲吳卓源、熊仔、RGRY 3人將一起走金曲紅毯。（圖／龍虎門提供 , 2018.06.21）


▲吳卓源（左起）、熊仔、RGRY組成「買榜三人組」。（圖／龍虎門提供 , 2018.06.21）

關鍵字吳卓源熊仔rgry買榜
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