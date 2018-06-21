多圖／「買榜三人組」將走金曲紅毯　吳卓源辣曬美腿

饒舌歌手熊仔與華語嘻哈跨界合作推廣平台「龍虎門」攜手合作推出好歌，成功靠著夯曲《買榜》今年二度叩關金曲獎，將角逐「最佳單曲製作人」大獎，就在典禮倒數之際，熊仔宣告與吳卓源、RGRY組成「買榜三人組」，不僅為典禮慎重定裝、更將團結力量步上紅毯，熊仔背負著外界得獎呼聲，謙虛表示：「林生祥老師很資深、盧廣仲也很厲害，其他入圍者都比我厲害很多。」

熊仔是二度角逐金曲獎，他否認因此失眠緊張，以平常心看待，「我沒有把入圍佔有我太多的思緒，因為這對我來說是一個意外的驚喜，不會是因為這個失眠，最近在做我自己的音樂，對我來說壓力才比較大」