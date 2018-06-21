「MP廷廷」蕭秉治絆倒女孩對方掛彩　遭警察關切

MP魔幻力量前主唱蕭秉治（廷廷）日前發行全新創作專輯《凡人Mortal》，第二波療傷主打《愛過你有多久就有多痛》引起許多共鳴，近來再一波心碎力作〈我好想好想你〉，同時也是專輯中歌迷期待爆棚的歌曲。他在新歌〈我好想好想你〉MV中，和女主角相識、相戀到分手，這也是他出道九年，二度與女主角有精彩對手戲，只是個性害羞的他，遲遲不敢跟女主角「進一步」，甚至還緊張到不小心把女主角跘倒，導演只好安排他跟女主角在街頭踢罐子、戴面具等遊戲互動，讓蕭秉治「放膽愛」。

由蕭秉治親自填詞譜曲的〈我好想好想你〉，是他感受到加州「放輕鬆」的生活方式，漸漸有了創作的衝動，某天沒有多繁雜的念頭，順著心裡的想法讓靈感浮現，在寫下這首歌的時候，蕭秉治才慢慢驚覺自己的改變，原來自己潛意識裡還是很想念曾經或正擁有的某些人事物。