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娛樂

「MP廷廷」蕭秉治絆倒女孩對方掛彩　遭警察關切

記者吳雨婕／綜合報導2018/06/21 14:07
▲蕭秉治意外絆倒MV女主角，讓對方當場受傷。（圖／相信音樂提供 , 2018.06.21）
▲蕭秉治意外絆倒MV女主角，讓對方當場受傷。（圖／相信音樂提供 , 2018.06.21）

MP魔幻力量前主唱蕭秉治（廷廷）日前發行全新創作專輯《凡人Mortal》，第二波療傷主打《愛過你有多久就有多痛》引起許多共鳴，近來再一波心碎力作〈我好想好想你〉，同時也是專輯中歌迷期待爆棚的歌曲。他在新歌〈我好想好想你〉MV中，和女主角相識、相戀到分手，這也是他出道九年，二度與女主角有精彩對手戲，只是個性害羞的他，遲遲不敢跟女主角「進一步」，甚至還緊張到不小心把女主角跘倒，導演只好安排他跟女主角在街頭踢罐子、戴面具等遊戲互動，讓蕭秉治「放膽愛」。

由蕭秉治親自填詞譜曲的〈我好想好想你〉，是他感受到加州「放輕鬆」的生活方式，漸漸有了創作的衝動，某天沒有多繁雜的念頭，順著心裡的想法讓靈感浮現，在寫下這首歌的時候，蕭秉治才慢慢驚覺自己的改變，原來自己潛意識裡還是很想念曾經或正擁有的某些人事物。


▲蕭秉治推出新歌〈我好想好想你〉MV。（圖／相信音樂提供 , 2018.06.21）

〈我好想好想你〉是蕭秉治一個人在洛杉磯寫下的心情，MV場景也來到洛杉磯重生之地拍攝，從清晨拍到深夜，長達20小時的拍攝時間，一收工蕭秉治依舊精神奕奕，他笑說：「以前團體拍MV都拍到天荒地老，必須每個人拍完再合體，這次我只是對對嘴、拍拍戲，工作人員和女主角比較辛苦。」女主角不僅要在14度低溫下水，還和他來回奔跑30次，因蕭秉治太緊張不小心跘倒女主角，當場受傷濺血，令他感到相當不好意思狂道歉。

除了女主角為戲受傷外，拍攝MV過程也是驚險萬分，因為拍攝取景地點是在高犯罪率的區城，時常有警察不斷巡邏，由於工作團隊人較多，被誤以為是要聚眾滋事，一度被警察關切，導演先喊卡，讓大家到附近的墨西哥餐廳稍作休息，讓本來就愛吃異國料理的蕭秉治趁機大快朵頤。


▲蕭秉治MV拍攝的過程驚險萬分，一下絆倒女主角，一下遭警方關切。（圖／相信音樂提供 , 2018.06.21）

 

關鍵字蕭秉治我好想好想你
李佳薇太心碎　又跑又摔舊傷復發

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