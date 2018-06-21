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綠營藉「文大宿舍」狂打侯友宜　他怒：蘇揆當時怎不幫忙

生活中心／綜合報導2018/06/21 15:54
▲民進黨藉「文大宿舍」爭議狂批侯友宜，總統府前副秘書長羅智強憤而在臉書表示，「蘇貞昌有權力時不做事，要選舉了才來消費」。（圖／蘇貞昌辦公室提供）
▲民進黨藉「文大宿舍」爭議狂批侯友宜，總統府前副秘書長羅智強憤而在臉書表示，「蘇貞昌有權力時不做事，要選舉了才來消費」。（圖／蘇貞昌辦公室提供）

國民黨新北市長參選人侯友宜妻子任美玲名下的土地，租給文化大學作為學生宿舍議題持續發酵。民進黨借題發揮狂批侯友宜，總統府前副秘書長羅智強質疑「曾當過台北縣長與行政院長的蘇貞昌做過什麼？」他憤而痛批蘇貞昌「有權力的時候不做事，要選舉了才來消費」，並直呼「太汙辱選民的記憶力。」

羅智強在臉書發文寫下：「古早時候，晉惠帝聽到百姓沒飯吃，很感嘆地說『那怎麼不吃肉糜呢？』現在也有民進黨，在看到文化大學大群館五坪住四人時，很感嘆地說：『那怎麼不住寬敞一點呢？』」

他提及，文化大學長期以來宿舍不足，陽明山租屋也是僧多粥少，如果住到山下，則是要每天在仰德大道上通勤。去年仰德大道發生四死重大車禍，柯文哲痛心的說「過去 30 年那條路上，死去多少文化大學的學生」，若真的關心文大學生，就不能忽略這樣的風險。

他接著表示，文大將大群館租下做為學生宿舍，確實減少了很多可能發生的車禍，不過，民進黨的晉惠帝們卻批評大群館太窄，若每個人都有蔡英文家族的陽明山別墅可住，誰會想住大群館？且即使大群館又窄又擠仍供不應求，還得靠抽籤才能決定，這就表示學生沒有其他更好的選擇。

文末，羅智強更諷刺蘇貞昌，指他承諾當選新北市長後「會盡力解決文化學生住宿問題」，但他似乎忘記自己已經當過台北縣長與行政院長，再者，現在完全執政的是民進黨，文大學生沒有寬敞、便宜的套房住，民進黨政府有責任要解決。

他認為，民進黨為了選舉打侯友宜、打大群館，對於現在大群館四百個學生要改住到那裡卻似乎漠不關心，他憤而直言：「蘇貞昌有權力的時候不做事，要選舉了才來消費，也太汙辱選民的記憶力。」

關鍵字侯友宜文大宿舍蘇貞昌大群館民進黨選舉任美玲
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