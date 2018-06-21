綠營藉「文大宿舍」狂打侯友宜　他怒：蘇揆當時怎不幫忙

國民黨新北市長參選人侯友宜妻子任美玲名下的土地，租給文化大學作為學生宿舍議題持續發酵。民進黨借題發揮狂批侯友宜，總統府前副秘書長羅智強質疑「曾當過台北縣長與行政院長的蘇貞昌做過什麼？」他憤而痛批蘇貞昌「有權力的時候不做事，要選舉了才來消費」，並直呼「太汙辱選民的記憶力。」

羅智強在臉書發文寫下：「古早時候，晉惠帝聽到百姓沒飯吃，很感嘆地說『那怎麼不吃肉糜呢？』現在也有民進黨，在看到文化大學大群館五坪住四人時，很感嘆地說：『那怎麼不住寬敞一點呢？』」

他提及，文化大學長期以來宿舍不足，陽明山租屋也是僧多粥少，如果住到山下，則是要每天在仰德大道上通勤。去年仰德大道發生四死重大車禍，柯文哲痛心的說「過去 30 年那條路上，死去多少文化大學的學生」，若真的關心文大學生，就不能忽略這樣的風險。