兩岸觀光破冰？大陸6人氣網紅組團遊台灣踩線

受到兩岸政治影響，陸客來台人數自 2105 年創下 418.4 萬高峰後逐年下降，導致國內住房率降低、觀光收入銳減，根據學界估計，今（ 2018 ）年陸客來台人數恐剩 250 萬人。為振興台灣觀光，由民間單位邀請中國大陸、日本、韓國網紅來台旅遊，分享台灣旅遊經驗，盼藉此吸引更多國際觀光客來台。
台北市旅館商業同業公會與休旅業者邀請中國大陸、日本、韓國人氣網紅來台旅遊，首波找來麻小薯、 NANA 醬、 Meada 敦敦、落緒紛飛、金蛋、阿雪姑酿等 6 位中國大陸網紅，總粉絲數達 145 萬人，希望藉由他們在台灣的深度體驗，透過文字、影像傳播給中國大陸民眾，提升陸客來台自由行意願。
▲首波找來 6 位中國大陸網紅，總粉絲量達 145 萬人，估計商機上看 50 億元。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.21）
其中一位網紅金蛋表示，中國大陸民眾目前赴國外自由行比例高達 53% ，這次自己是第 2 次到台灣旅遊，並使用北北基好玩卡、觀光巴士等票券，以自由行的角度寫出陸客想看的內容，也盼未來兩岸交流越來越多；麻小薯則最期待能到貓空郵局寄張明信片給自己； NANA 醬想發掘更多小眾、獨特的玩法，最期待可以吃到台灣的滷味。
台北市旅館商業同業公會理事長劉季強表示，自 2105 年創下 418.4 萬陸客來台高峰後，就年年衰退至今，食宿購物商機損失 1,802 億元。若以 6 位網紅粉絲共 145 萬人計算，只要 1 成、 14 萬人考慮來台玩六天，即可帶來 50 億元商機，後續會視成效再邀請日本、港澳和韓國等地的網紅來台宣傳，成為民間常態性的觀光宣傳活動。