兩岸觀光破冰？大陸6人氣網紅組團遊台灣踩線

受到兩岸政治影響，陸客來台人數自 2105 年創下 418.4 萬高峰後逐年下降，導致國內住房率降低、觀光收入銳減，根據學界估計，今（ 2018 ）年陸客來台人數恐剩 250 萬人。為振興台灣觀光，由民間單位邀請中國大陸、日本、韓國網紅來台旅遊，分享台灣旅遊經驗，盼藉此吸引更多國際觀光客來台。

台北市旅館商業同業公會與休旅業者邀請中國大陸、日本、韓國人氣網紅來台旅遊，首波找來麻小薯、 NANA 醬、 Meada 敦敦、落緒紛飛、金蛋、阿雪姑酿等 6 位中國大陸網紅，總粉絲數達 145 萬人，希望藉由他們在台灣的深度體驗，透過文字、影像傳播給中國大陸民眾，提升陸客來台自由行意願。